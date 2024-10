Familia de ‘Cri cri’ organiza pollada para su defensa y mamá rompe en llanto: “Me impresiona ver a una madre llorar”

Familia de ‘Cri Cri’ realizó pollada y su madre se echó a llorar. | ATV

La conductora de Magaly TV La Firme comentó el caso de Cristian Martínez Guadalupe, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, quien se encuentra en prisión tras una denuncia de violencia sexual a una joven de 19 años.

Durante su programa, Magaly Medina reflexionó sobre la complicada situación de la familia de Martínez, quienes recientemente organizaron una pollada para recaudar fondos para la defensa, debido a la falta de apoyo económico de Farfán.

Medina, que suele ser crítica en temas relacionados con figuras públicas, mostró esta vez una mezcla de comprensión y dureza al abordar el caso. Comentó con tristeza cómo la madre de Martínez se encuentra visiblemente afectada, a pesar de las circunstancias que rodean a su hijo. “Para una madre no hay hijo delincuente”.

Magaly señaló que, a pesar de la gravedad de la denuncia contra Cristian Martínez, comprende el dolor de una madre al ver a su hijo tras las rejas. “A mí esas lágrimas de la señora me dan mucha pena, porque para una madre no hay hijo delincuente, no hay hijo criminal, no hay hijo violador”, comentó la conductora en un tono compasivo. Reconoció que las madres tienden a defender a sus hijos, sin importar los actos que hayan cometido, ya que el lazo materno es más fuerte que cualquier acusación.

Falta de apoyo económico de Jefferson Farfán

Medina también comentó que ahora la ausencia de apoyo por parte del exseleccionado nacional, Jefferson Farfán, ha llevado a la familia a realizar actividades para recaudar fondos y así pagar al abogado de ‘Cri cri‘.

Según la conductora, la familia de Martínez ha tenido que organizar actividades como una pollada para recaudar dinero y poder pagar los gastos del abogado y mantener a la familia, ya que el familiar que trabajaba para Farfán ahora está en prisión.

“Lógicamente, sin el apoyo económico de Jefferson Farfán, pues tienen que hacer actividades como para pagar el abogado, y seguramente para poder mantener la casa”, afirmó Magaly. La conductora resaltó que, aunque Martínez había trabajado para el exfutbolista, la situación económica de la familia ahora es precaria. “A mí siempre me va a impresionar ver a una mamá llorar”, confesó la conductora, visiblemente afectada por el dolor de la madre de Martínez.

Magaly cerró el tema con un comentario sobre cómo la familia ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad, con la falta de ingresos debido al encarcelamiento de Cristian y sin el respaldo económico de Jefferson Farfán, quien ha decidido no involucrarse en el asunto.

¿Cuánto tiempo permanecerá Cri Cri en la cárcel?

El juez dictó nueve meses de prisión preventiva para Martínez Guadalupe por el presunto delito de violación sexual, periodo que se computará desde el día de su detención, el 21 de septiembre de 2024, y concluirá el 20 de junio de 2025.

Este dictamen fue particularmente doloroso para la familia de Jefferson Farfán, que ha estado lidiando con una situación familiar extremadamente difícil.

