Josetty Hurtado, hija de ‘Chibolín’, se pronuncia tras polémico depósito de 100 mil dólares a su cuenta: “Yo sé mi verdad”

Josetty Hurtado, hija de ‘Chibolín’, se pronuncia luego de traslado de Andrés Hurtado a penal de Lurigancho. Instagram.

Josetty Hurtado, hija mayor de Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, se pronunció acerca de polémico depósito de 100 mil dólares que habría recibido a su cuenta por parte de empresario Andrés Pérez Quevedo.

”Yo sé mi verdad”, comentó en sus historias de Instagram, después de que el programa de Beto Ortiz hiciera público este controversial depósito y de que su padre fuera recluido en el Penal de Lurigancho por 18 meses.

Como se sabe, el presentador de Panamericana TV es acusado de lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias. Un escándalo que ha salpicado a sus hijas, Josetty y Génnesis Hurtado, quienes residen en Estados Unidos.

La actriz peruana, que vive en Los Ángeles, decidió grabar unos videos y defenderse de todas especulaciones que han hecho en relación con la vida de lujos que ostenta y que no correspondería a sus ingresos como influencer.

“Si yo no te gusto, es entendible, pero salte de aquí que yo tengo que seguir avanzando y tengo que seguir entregando lo mejor de mí día a día. Eso es lo que siempre trataré de hacer. Yo sé mi verdad y yo soy muy feliz por el amor que me dan”, dijo Josetty.

Además, Josetty Hurtado respondió a todos esos detractores que le escriben en sus redes sociales y le piden que rompa su silencio y se dé una explicación acerca de las fuertes acusaciones que hoy pesan contra su padre Andrés Hurtado y que sus hijas estarían vinculadas.

”Siempre he sido de las personas que eliminan lo negativo, al menos de mis redes (…) Para mí lo más importante es mi comunidad. Gente que está fuera de mis redes y cosas así, me da igual, pero si me quieres, quédate conmigo”, dijo en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Josetty Hurtado, hija de ‘Chibolín’, se pronuncia tras polémico depósito de 100 mil dólares a su cuenta

¿Por qué un empresario depositó cheque de 100 mil dólares a Josetty Hurtado?

Recientemente, en el programa de Beto Ortiz, se reveló el testimonio del empresario Andrés Pérez Quevedo, quien afirmó haber entregado un cheque de 100 mil dólares a nombre de Josetty Hurtado, hija de Andrés Hurtado, durante la pandemia.

Según Pérez, el pago fue para obtener una cama UCI para su suegro, un favor que Hurtado le gestionó. Sin embargo, la transacción generó controversia cuando Andrés Hurtado pidió que el cheque se hiciera a nombre de su hija, que vive en Estados Unidos.

“Lo quería rápido... me metió un floro. Me dice que su hija vive en Estados Unidos. Yo le hice un cheque de mi banco a su banco”, explicó el empresario.

Además, el empresario señaló que el dinero se presentó como una donación para un parque de terapias para niños con Síndrome de Down, que nunca fue construido. Pérez lamentó la falta de transparencia en el uso de los fondos.

Pérez Quevedo lamentó la falta de información y transparencia sobre el destino de los fondos, expresando: “Yo cumplí con mi parte, pero cuando pedí información, no me dijo nada”.

Andrés Hurtado: empresario revela que cheque de 100 mil dólares por cama UCI fue depositado a su Jossety. (Captura: Amor y Fuego)

Reacción de Josetty Hurtado ante el ingreso de su papá al penal

En medio de esta controversia y tras la decisión del Poder Judicial de dictar 18 meses de prisión preventiva contra ‘Chibolín’, Josetty Hurtado utilizó sus redes sociales para responder a las críticas sobre su vida de lujos, que ha sido puesta en tela de juicio por los oscuros negocios de su padre.

En sus historias de Instagram, se mostró orgullosa de sus logros y de su relación, insistiendo en que tiene el apoyo de su prometido, un “chico trabajador, exitoso, que me engríe y ama demasiado”. Además, ante las afirmaciones de Magaly Medina quien comentó que Jesse Davis, su novio, era un simple entrenador de gimnasio que no podía costear la vida de lujos que luce, Josetty aclaró que no lo es.

Jossety Hurtado se defiende en Instagram.