Perú

Premier asegura que mecanismo para congelar cuestas vinculadas a bandas criminales ya está operativo

El titular de la PCM también indicó que las Fuerzas Integradas de Tareas (FIT) se desplegarán en 27 distritos de regiones con mayores índices delictivos

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Luis Arroyo asumió la PCM
Luis Arroyo asumió la PCM en reemplazo de Denisse Miralles. | PCM

El presidente del Consejo de Ministros Luis Arroyo anunció el 24 de marzo que el mecanismo de congelamiento administrativo de fondos ya se encuentra operativo en el país, lo que permitirá bloquear cuentas bancarias asociadas a bandas criminales, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Prensa del Ejecutivo.

El titular del gabinete explicó que esta herramienta busca afectar la base económica de organizaciones dedicadas a extorsión, sicariato y otros delitos, dificultando la obtención y movimiento de recursos utilizados para mantener actividades ilícitas. También precisó que la iniciativa responde a una política impulsada por el Ejecutivo bajo la administración de José María Balcázar.

“Estamos atacando directamente el financiamiento del crimen. El mecanismo de congelamiento administrativo de fondos ya está operativo y permite bloquear cuentas vinculadas a organizaciones criminales”, afirmó el ministro.

En el contexto de la lucha contra la criminalidad organizada, el primer ministro mencionó el despliegue de las Fuerzas Integradas de Tareas (FIT), cuerpo policial especializado, en 27 distritos de las regiones con mayores índices delictivos: Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco, con una inversión inicial superior a S/ 7 millones.

El titular de la PCM
El titular de la PCM también indicó que las Fuerzas Integradas de Tareas (FIT) se desplegarán en 27 distritos de regiones con mayores índices delictivos. (Foto: Presidencia de la República)

Como complemento a estas acciones, Arroyo confirmó la implementación de estrategias como Corredor Seguro y Pasajero Transporte Seguro para reforzar la presencia policial en rutas de transporte público de alto riesgo. Más de 800 mil ciudadanos ya emplean la aplicación Alerta Pasajero para recibir informes en tiempo real y canalizar la atención de las autoridades.

Bono para transportistas sería posible

El Gobierno de Perú estudia la posibilidad de otorgar un bono a los transportistas como respuesta a la reciente escalada en los precios de los combustibles, impulsada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán que amenaza la estabilidad del mercado internacional.

La medida, confirmada por Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, fue anunciada en una entrevista en Panorama, donde explicó que la administración se encuentra en conversaciones con los gremios para analizar el impacto de la coyuntura y las posibles alternativas de apoyo.

El primer ministro Arroyo indicó que los gremios de transportistas serán convocados para identificar prioridades y necesidades, en un contexto donde las principales demandas giran en torno al alza del combustible, la inseguridad y los casos de extorsión.

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

“Estamos viendo esa posibilidad”, respondió el jefe del Gabinete cuando fue consultado sobre la entrega del bono, resaltando la intención del Ejecutivo de encontrar soluciones concretas ante el complejo panorama.

En materia de seguridad, Arroyo destacó que la extorsión se redujo en 39% entre enero y marzo de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, resultado que atribuyó a la efectividad de las estrategias implementadas por las autoridades.

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