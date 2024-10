Andrés Hurtado: empresario revela que depositó cheque de 100 mil dólares a Jossety por una cama UCI

Andrés Hurtado: empresario revela que cheque de 100 mil dólares por cama UCI fue depositado a su Jossety. (Captura: Amor y Fuego)

Un nuevo escándalo rodea a Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien se encuentra en el centro de un complicado caso legal tras la orden de 18 meses de prisión preventiva emitida por el Poder Judicial. Recientemente, el programa de Beto Ortiz divulgó un testimonio que revela sobre un cheque de 100 mil dólares por una cama UCI.

Según el empresario, este dinero fue depositado a nombre de su hija, Josetty Hurtado. Este pago, que se realizó durante la pandemia del Covid-19, fue parte de un acuerdo en el que el expresentador supuestamente habría conseguido la cama para su suegro.

El empresario de nombre Andrés Pérez Quevedo compartió su experiencia, afirmando que recurrió al excomediante para obtener la cama UCI. “A mi suegro le dan la opción de poder entrar a UCI. Esa fue la ayuda que él me dio y yo totalmente agradecido”, comentó Quevedo.

Sin embargo, lo que parecía ser una transacción legítima se complicó al revelar que Andrés Hurtado le pidió que el cheque, correspondiente al pago de 100 mil dólares, fuera hecho a nombre de su hija, quien vive en Estados Unidos. “Lo quería rápido... me metió un floro. Me dice que su hija vive en Estados Unidos. Yo le hice un cheque de mi banco a su banco”, explicó el empresario.

El programa de Beto Ortiz también mencionó que este pago se disfrazó como una donación para un supuesto parque de terapias para niños con Síndrome de Down, que, hasta el momento, nunca fue construido. Pérez Quevedo lamentó la falta de información y transparencia sobre el destino de los fondos, expresando: “Yo cumplí con mi parte, pero cuando pedí información, no me dijo nada”.

Reacción de Josetty Hurtado ante el ingreso de su papá al penal

En medio de esta controversia y tras la decisión del Poder Judicial, Josetty Hurtado utilizó sus redes sociales para responder a las críticas sobre su vida de lujos, que ha sido puesta en tela de juicio por los oscuros negocios de su padre. En sus historias de Instagram, se mostró orgullosa de sus logros y de su relación, insistiendo en que tiene el apoyo de su prometido, un “chico trabajador, exitoso, que me engríe y ama demasiado”.

Además, Josetty defendió su estilo de vida, desestimando las afirmaciones de que es una “stylist de pies a cabeza en Chanel” y agradeciendo a sus amigas por los privilegios que ha recibido. “No estoy sola”, concluyó, buscando distanciarse de las acusaciones que vinculan su fortuna a las actividades ilegales de su padre.

“Tampoco vende que digan que me viste una stylist de pies a cabeza en Chanel. Tampoco vende decir que gracias a mi amiga svarivski nos invitan a tan exclusivos eventos. Siempre fui agradecida con mis amigas. Tampoco vende mencionar que tengo hace siete años y medio a mi novio que hoy es mi prometido, un chico trabajador, exitoso que me engrie y ama demasiado. No estoy sola”, dijo la influencer en sus historias de Instagram.

Josetty Hurtado afirma que su novio paga sus lujos en Estados Unidos.

Josetty y Génnesis se pronuncian: “Debemos seguir adelante”

Las hijas del exconductor de televisión Andrés Hurtado, Josetty y Génnesis Hurtado, rompieron su silencio desde Estados Unidos tras la sorpresiva detención de su padre, quien enfrenta graves acusaciones por tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos. Las influencers, conocidas por su contenido relacionado con moda y belleza, decidieron abordar la situación a través de un comunicado en redes sociales, donde expresaron su postura ante el escándalo que involucra a su familia.

En el mensaje, Josetty y Génnesis reconocieron la gravedad del momento que atraviesan, pero subrayaron la importancia de continuar adelante, a pesar de las dificultades. “Sabemos que la situación es complicada, pero debemos seguir adelante. Nos enfocamos en nuestro trabajo, sin dejar de estar al tanto de lo que ocurre”, señalaron en el comunicado.

Las hermanas recalcaron que, si bien sus redes muestran un estilo de vida glamuroso, están plenamente conscientes de la delicada situación legal de su padre, Andrés Hurtado, conocido popularmente como ‘Chibolín’. Asimismo, pidieron respeto en estos momentos difíciles y aseguraron que seguirán enfocadas en sus proyectos personales, sin dejar de apoyar a su familia en lo que sea necesario.

