Pareja de Pamela López factura más de 13 millones de soles en contratos con el Estado: Contraloría lo investiga

La Empresa de Jhonny Silva, actual pareja de Vanessa López, factura millonarias licitaciones con el estado. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la emisión del 24 de septiembre de 2024, la conductora Magaly Medina presentó un revelador informe sobre Jhonny Silva, actual pareja de Vanessa López, destacando sus millonarios contratos con el Estado peruano. La investigación surgió a partir de la curiosidad sobre los lujosos bienes de Silva, incluyendo un Lamborghini valorado en más 400.000 dólares.

Ante ello, Medina y su equipo lograron rastrear el origen de su fortuna hasta la empresa 3G IT Consulting SAC, donde el hombre de 33 años funge como gerente comercial desde 2022.

Según la nota, esta empresa, cuya propietaria es Zunilda Bravo Benites, ha ganado licitaciones millonarias vendiendo maquinaria informática y equipos tecnológicos, principalmente al Poder Judicial y otras entidades estatales.

En lo que va del 2024, la empresa ha facturado más de 13 millones de soles, una cifra impresionante que justificaría los costosos regalos que Silva le habría hecho a la expareja de Tomate Barraza, además de la adquisición de su lujoso vehículo.

“Ahora ya sabemos por qué el Johnny tiene tremendo billetazo y por qué está con chicas guapas. Si le sigue yendo tan bien como ahora, es posible que se compre otro Lamborghini con todas las de la ley”, se escucha decir a la voz en off de la nota con tono sarcástico, haciendo referencia a los lujos que exhibe el empresario.

El informe detalló algunos de los contratos más significativos de 3G IT Consulting SAC, como la adquisición de sistemas de almacenamiento para la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por 1.117.000 soles y la instalación de storage para las unidades de flagrancia delictiva de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, por 1.178.850 soles.

Además, el programa de ‘Magaly TV La Firme’ mostró que la empresa donde Silva es el gerente comercial también mantiene contratos con otras entidades públicas, como el Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra del Perú, donde presta servicios de soporte técnico anual y mantenimiento para servidores. Según el informe, hasta la fecha, la empresa de Silva ha ganado contratos por un total de 13 millones y medio de soles.

Bajo investigación de la Contraloría

Medina no pudo evitar hacer comentarios sarcásticos sobre la capacidad de Silva para generar ingresos tan altos, afirmando que, no todo es favorable para Johnny Silva. Ya que, la Contraloría General de la República ha comenzado a investigar las licitaciones que su empresa ha ganado, apuntando a deficiencias técnicas en los equipos que 3G IT Consulting SAC ha vendido al Poder Judicial.

A pesar de que la empresa ha cerrado varios contratos importantes, se ha cuestionado si estos equipos realmente cumplen con los estándares necesarios para las instituciones públicas, según el documento presentado en el informe.

Magaly Medina le dice a Jhonny Silva: “Eres el gerente comercial mejor pagado del Perú”

Medina también cuestionó el salario de Silva, sugiriendo que su posición de gerente comercial podría ser una fachada para ocultar su verdadero papel dentro de la empresa. “Debe ser el gerente comercial mejor pagado del Perú. ¿Qué gerente comercial gana lo suficiente para comprarse un Lamborghini de 400 mil dólares?”, se preguntó Magaly.

A pesar de las millonarias ganancias de la empresa de Silva, no se encuentra ninguna imagen de él en la página oficial de la compañía. “Lo curioso es que en la página de la empresa no se le ve al ‘Chony’ junto al resto del personal. Aunque eso qué importa, porque él figura en los contratos jugosos”, añadió Medina, insinuando que Silva podría tener un papel más relevante del que aparenta.

