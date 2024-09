Ric La Torre responde a ‘Curwen’ luego de menospreciar su trabajo como tiktoker: “Adelante, que opine”

Víctor Caballero, más conocido en las redes sociales como ‘Curwen’, lanzó duros comentarios contra el trabajo que realiza Ric La Torre. Como se sabe, el popular tiktoker se dedica a contar los ‘chismes’ de la farándula en 60 segundos. Asimismo, hace poco, compartió un video en el que se puede observar al youtuber junto a la ‘Chiki’, una locutora radial.

A raíz de que se expuso esta salida, el creador del canal ‘El diario de Curwen’ decidió salir al frente para atacar al influencer, indicando que el trabajo que este realiza es ‘basura’, comparándolo con el mismo ‘Chibolín’, asegurando que come gracias a las migajas que dejan los famosos.

“Si tu argumento es quien tiene más auspicios, Chibolín tiene 20, hermano, y sigue siendo Chibolín. Quítense esa idea de que los auspicios te dan prestigio, te dan nivel. Como yo pongo mi QR y pido yapes, yo soy basura, ¿no? La basura eres tú, Ric La Torre, te lo digo a ti. Tu contenido es basura, tú vives de las migajas de la vida privada de los demás, caer las migajas que caen en el suelo... Ubícate, hermanito, tú no eres una estrella de televisión grande, tú eres Chibolín. Ese es tu nivel”,

Ric La Torre responde a 'Curwen' luego de atacar su trabajo. (Foto: Captura de YouTube)

Debido a que la respuesta de ‘Curwen’ se hizo viral en todas las redes sociales, Ric La Torre se vio en la obligación de salir a responder, pero lo hizo a través del programa ‘Ouke’ de Carlos Orosco. En un primer momento, el tiktoker precisó que no deseaba ahondar mucho en este tema porque no quería provocar una guerra de dimes y diretes.

“Ponerme a responder... cuando me metí en esto de las redes no entendía el negocio. Cuando fui a televisión por primera vez fue cuando recién entendí esta vaina. Esto sucedió cuando fui a televisión y al día siguiente me funaron y luego de ir tantas veces a estos programas de espectáculos, entendí que cuando uno en la polémica se enrola y enrola, nunca termina. Entonces si uno quiera hablar u opinar sobre mí, adelante”, indicó.

Posteriormente, Ric La Torre aclaró que no podría sentirse ofendido con las palabras de Víctor Caballero porque él hace exactamente lo mismo en sus redes sociales, donde opina de la vida de los personajes de la farándula. “Cómo yo me voy a picar si siempre opino de todas las noticias, por qué me molestaría si yo hablo y saco videos de todo el mundo”, añadió.

Sin embargo, el tiktoker aclaró qué fue lo que le molestó de ‘Curwen’ y por qué en su momento se burló de él y le mencionó todas las marcas con las que trabajaba. De acuerdo al influencer, no le gustó que el youtuber menosprecie el trabajo que él hace.

“Lo único que yo dije es que si me quieren poner chapas, mientras no sea una que me hiera, lo haga, pero lo que a mí no me gustó es que haya dicho que solo sirvo para hacer mi publicidad, es por eso que yo dije lo otro. Yo no mencioné nada de lo que me hayan insultado o molestado. Yo puedo opinar de todo, entonces sería bien monse que me afecte que alguien me diga que hago contenido basura, porque es su opinión finalmente, pero ya el ninguneo de mi trabajo es otra cosa”, sentenció.