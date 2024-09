Phillip Chu Joy se emociona hasta las lágrimas por las palabras de su madre en la semifinal de ‘El Gran Chef Famosos’. (Video: Latina)

En la emocionante semifinal de ‘El Gran Chef Famosos La Academia’, Phillip Chu Joy, uno de los participantes más queridos del programa, vivió un momento de gran sensibilidad al recibir un conmovedor mensaje de su madre, Christine Lanat, quien reside en el extranjero.

Antes de comenzar a cocinar, el joven influencer no pudo contener las lágrimas al escuchar las palabras de aliento de su progenitora, lo que generó una reacción en cadena entre los televidentes y usuarios en redes sociales.

Phillip Chu Joy es conocido por ser un destacado gamer e influencer en Perú, y su participación en ‘El Gran Chef Famosos’ ha sido vista como un desafío. La competencia culinaria ha permitido a sus seguidores verlo en una faceta diferente, enfrentándose a retos culinarios en un formato televisivo distinto a lo que normalmente acostumbra.

El emotivo mensaje de la madre de Phillip Chu Joy

Phillip Chu Joy, quien ha demostrado ser una persona reservada en cuanto a sus emociones, se mostró completamente conmovido cuando el programa presentó un video de su madre, Christine Lanat, quien vive en Francia.

Phillip Chu Joy se emociona hasta las lágrimas por las palabras de su madre en la semifinal de ‘El Gran Chef Famosos’.

Las palabras de Lanat resonaron en el estudio, llenas de cariño y orgullo hacia su hijo. “Llegaste hasta aquí de la competencia, mi amor. Felicitaciones, qué buena aventura la que escogiste. A través de este programa, muy ameno y muy chistoso, la gente aprende mucho. Sigue adelante amor, vas por buen camino, ya te falta poco en esta dura competencia”, expresó Christine.

Además, añadió un toque personal al mencionar a su fallecido esposo y padre de Phillip, quien, según ella, estaría “riendo desde el cielo”. Con este mensaje, Christine demostró el apoyo incondicional que ha brindado a su hijo, a pesar de la distancia que los separa. “Yo desde aquí de Francia esperando el emplatado de una deliciosa pachamanca. A distancia, mi amor, siempre contigo. Te queremos tanto”, finalizó.

Las palabras de su madre rompieron a Phillip, quien, entre lágrimas, agradeció profundamente el gesto y confesó lo importante que ha sido este programa para él. “Este programa me ha sacado totalmente de mi zona de confort, pero lo he hecho confiando en el reto. Me gustan los retos, y creo que este es uno de los más bonitos que he tenido en mi vida”, declaró visiblemente emocionado.

Reacción de los seguidores en redes sociales

La escena no pasó desapercibida para los espectadores, quienes rápidamente expresaron su empatía y apoyo a Phillip Chu Joy en las redes sociales. La cuenta oficial de Instagram de ‘El Gran Chef Famosos’ se llenó de comentarios elogiosos hacia el participante y su madre. Los usuarios destacaron la sensibilidad de Phillip y la paz que transmitió el mensaje de su madre.

Phillip Chu Joy abre su corazón y habla de la muerte de su padre

“De allí salió lo buena gente que es Chu Joy. Me agrada demasiado este caballero. Lo buena gente que es”, comentó un usuario, mientras que otro añadió: “Qué paz transmite su mamá”.

Muchos de los seguidores también se identificaron con las palabras de Christine Lanat, reconociendo el poder emocional que tiene el recibir un mensaje de un ser querido en un momento tan crucial. “Recibir las palabras de nuestros padres son así, nos derrumban en un segundo”, compartió uno de los comentarios más destacados.

Jely Reátegui también vivió un momento emotivo

Pero Phillip no fue el único que vivió un instante de emoción durante la semifinal. La actriz Jely Reátegui, otra de las concursantes, también se mostró conmovida al recibir un mensaje de su novio, Mariano Paz, quien apareció en pantalla acompañado por las mascotas de ambos. Paz, con un tono de cariño y optimismo, le envió palabras de aliento a su pareja, destacando el orgullo que sentía por su desempeño en la competencia.

Jely Reátegui se muestra enamorada tras mensaje de su novio en la semifinal de 'El Gran Chef Famosos'. (Video: Latina)

“Queremos que sepas que estamos orgullosos y muy contentos porque es el último sábado de este ciclo. Estoy seguro de que te vas a llevar la victoria y vas a traer esa olla de oro”, expresó el novio de Jely, en un video que llenó de felicidad a la actriz.

Ella, entre sonrisas, compartió su gratitud y aseguró estar profundamente emocionada por el regreso a la televisión después de ocho años. “No hacía televisión hace 8 años y este regreso ha sido un regalo, de verdad. Estoy muy contenta, muy agradecida, muy emocionada”, confesó.

Diana Sánchez se quiebra por las palabras de sus padres

Por otro lado, la semifinal también fue un espacio para que Diana Sánchez, una de las concursantes más competitivas, recibiera el cariño de sus padres desde la distancia. Antes de iniciar su participación, Diana rompió en llanto al escuchar las palabras de sus progenitores, María y Abel, quienes le expresaron su orgullo por haber llegado hasta esta etapa de la competencia.

Diana Sánchez se emociona con palabras de sus padres en la semifinal de 'El Gran Chef Famosos'. (Video: Latina)

“Dianita, estamos orgullosos de ti como siempre. Ya estás en la final, esperemos que vas a ganar”, le dijo su padre. Su madre, por su parte, agregó: “Siempre nos hemos sentido orgullosos de ti porque logras tus metas, tus objetivos. En esta temporada nos has hecho reír mucho”.

Diana, con lágrimas en los ojos, respondió con un emotivo “los amo” y aseguró que, aunque la distancia los separa, sus padres siempre están presentes en sus pensamientos y oraciones.