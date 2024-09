El tierno beso de Javier Masías a Jely Reátegui tras entregarle una medalla en ‘El Gran Chef Famosos’

La emotiva felicitación de Javier Masías a Jely Reátegui en 'El Gran Chef Famosos'. | Latina

Jely Reátegui se robó el corazón de los espectadores en ‘El Gran Chef Famosos’ tras recibir una valiosa estrella de parte de Javier Masías. La actriz, quien competía con Adolfo Aguilar, Israel Dreyfus, Carlos Palma y Wendy Menéndez, se encontraba en una noche decisiva donde su permanencia en el programa estaba en juego.

La velada comenzó con momentos de humor, cuando el recordado conductor de ‘Yo Soy’, en tono jocoso, acusó a su compañera de no ayudarlo en la cocina, lo que generó risas entre todos. Por su parte, Carlos Palma se dedicó a entonar canciones de Leslie Shaw, manifestando cuánto la extrañaba en la competencia.

Jely Reátegui también tuvo su momento de nostalgia al recordar a Gachi Rivero, mencionando cómo, a pesar del fuerte carácter de esta última en la cocina, ambas formaron una amistad especial.

La emoción de Jely Reátegui

El segundo reto de la noche consistió en preparar ravioles de ricotta con espinaca en salsa boloñesa, un plato que puso a prueba las habilidades de los participantes. Cuando llegó el momento de la deliberación, Javier Masías, conocido por su severidad como jurado, sorprendió a todos al expresar su emoción por el plato de Jely Reátegui.

Javier Masías sorprendió a Jely Reátegui con un dulce beso tras su victoria en 'El Gran Chef Famosos'. | Captura/Latina

“He decidido entregar mi primera medalla de esta temporada. Quiero decir por qué: ha trabajado la masa excelente, de acuerdo a la receta. La salsa... podría balancear el sabor, pero ha estado bien. El cuidado al detalle de cada ravioli ha sido un ejemplo de consistencia para todos. Todos han estado idénticos. En última instancia, me ha hecho recordar a los ravioles de mi abuela. Te pondré esta medalla con mucho gusto, Jely”, fueron sus palabras.

Acto seguido, selló el momento con un tierno beso en la mejilla de la intérprete. La joven, visiblemente emocionada, gritó de alegría al recibir la medalla, asegurando así su continuidad en el programa.

La escena, que mostró la conexión especial entre el jurado y la participante, no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los fans expresaron su ternura y admiración por el emotivo momento.

Finalmente, Jely Reátegui y Adolfo Aguilar lograron avanzar a la siguiente etapa del programa, mientras que Israel Dreyfus, Carlos Palma y Wendy Menéndez deberán enfrentarse en la temida ‘Noche de Desaprobados’.

Jely Reátegui no quiere saber de Nicola Porcella

Nicola Porcella ha logrado un notable éxito en su carrera actoral en México, consolidándose en la telenovela El amor no tiene receta’ de Televisa Univision, lo que ha vuelto a poner en el foco a Jely Reátegui por las críticas que le dirigió en 2016.

En una reciente entrevista con Carlos Orozco, la intérprete expresó su hartazgo de ser constantemente recordada por sus comentarios del pasado. En ese entonces, la actriz peruana había cuestionado duramente el talento de su él y Angie Arizaga cuando formaban parte del elenco de ‘Ven Baila Quinceañera’, llegando a comparar sus actuaciones con “dos puertas interactuando” y confesando que ver sus escenas la ponía nerviosa.

Jely Réategui

“No me pareció bueno, es que no son actores. Para mí son como dos puertas interactuando. Yo veo las escenas y no pasa nada, se dan un beso y me pongo nerviosa. Son como dos bloques, dos puertas que han puesto uno al frente de la otra, que hablan, no hay un objetivo. Cuando veo la telenovela opto por pasar esas escenas porque me parecen insufribles. Eso no es actuación”, dijo en ese entonces.

Durante la entrevista, Reátegui recordó con incomodidad sus palabras del pasado y expresó su deseo de dejar atrás ese capítulo. “Estoy podrida, que le vaya bien”, comentó, dejando claro que ya no desea ser asociada con aquellas críticas. Aunque no respondió directamente si vería una película protagonizada por Porcella, dejó entrever su intención de no seguir vinculada a ese tipo de controversias.