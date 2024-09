Johanna San Miguel se pronuncia y aclara incidente con anciana: “Mi prioridad fue el bienestar de la señora”

Johanna San Miguel se pronuncia tras protagonizar accidente con anciana.

Johanna San Miguel rompió su silencio, luego de que el último sábado estuviera en el ojo público por haber protagonizado un incidente en la pista. La actriz, recordada por su papel de ‘Queca’ en Pataclaun, fue víctima de las cámaras luego de haber, aparentemente, atropellado a una anciana, a quien también le ofreció ayuda.

Las imágenes evidenciaron el momento en el que la artista intenta auxiliar a la mujer, pero se desconocía el contexto de lo sucedido. Por eso, la exconductora de ‘Esto es Guerra’, usó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que aclara lo sucedido la tarde del 21 de setiembre.

En su escrito, San Miguel, señala que la mujer se había caído y a penas lo notó, no dudó en salir de su vehículo para ofrecerle ayuda inmediata. “En relación con el incidente ocurrido ayer en la estación Cabitos, distrito de San Borja, procedo a aclarar lo sucedido: Mientras conducía por la zona, sentí un impacto inesperado en el espejo retrovisor de mi auto y me percaté de que una señora se había caído producto del golpe. De inmediato bajé del auto a socorrerla mientras llamaba al seguro. Me acerqué a la señora para ofrecerle asistencia médica, sugiriendo llevarla a una clínica o llamar a una ambulancia”, escribió.

Johanna San Miguel se pronuncia tras protagonizar accidente con anciana.

Seguido, destacó que todo el tiempo le insistió a la adulta mayor a que la acompañe para hacerle un seguimiento médico, pero ella lo rechazó todo el tiempo. “A pesar de mi insistencia y de la gente que nos rodeaba, ella declinó mi ayuda. La señora se puso de pie y comenzó a retirarse caminando mientras yo le insistí por varios minutos con el ofrecimiento de atención médica, sin éxito”, agregó.

Resaltó que tomó la decisión de acudir a la comisaría local para informar sobre lo sucedido y seguir los procedimientos de ley. Destacó que su dosaje etílico salió negativo. “Posteriormente, me presenté a la comisaría del distrito para informar sobre el incidente. Allí, y de manera voluntaria, me sometí a todos los procedimientos necesarios, incluyendo un dosaje etílico que resultó negativo”, sentenció.

Finalmente, resaltó que siempre buscó el bienestar de la mujer, aunque no quería recibir ayuda. “Lamento profundamente este hecho y quiero enfatizar que, en todo momento, mi prioridad fue el bienestar de la señora”, termina su comunicado.

Johanna San Miguel se pronuncia tras protagonizar accidente con anciana.

¿Qué pasó con Johanna San Miguel?

Johanna San Miguel protagonizó una nueva controversia tras verse envuelta en un accidente de tránsito el pasado sábado 21 de septiembre en la avenida Aviación, cerca de la estación Cabitos del Metro de Lima. Testigos aseguraron que la actriz habría cruzado un semáforo en rojo, lo que resultó en el atropello de una mujer mayor. El incidente fue grabado por varias personas y rápidamente compartido en redes sociales.

Los videos que se viralizaron en TikTok muestran a la señora tendida en el suelo, fuera de la estación del metro. San Miguel, al notar lo sucedido, bajó de su vehículo para asistir a la víctima. Sin embargo, a pesar de sus intentos por ayudar, la mujer rechazó cualquier tipo de auxilio, lo que generó sorpresa entre los testigos que presenciaron el momento.

Johanna San Miguel se pronuncia tras protagonizar accidente con anciana.

Afortunadamente, la mujer solo sufrió un hematoma en la nariz, pero se mostró contrariada y no aceptó el apoyo ni de San Miguel ni de otros transeúntes que intentaron socorrerla. A pesar de la negativa de la señora, los presentes destacaron la actitud de la artista, quien se mostró preocupada y dispuesta a ayudar. Incluso se ofreció a llevarla a una clínica. En las redes, la mayoría de los comentarios valoraron la responsabilidad de la actriz, destacando su disposición a brindar apoyo en todo momento, aunque la mujer decidiera retirarse sin aceptar asistencia.