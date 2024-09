Yiddá Eslava aclara que se toma fotos con todos en sus shows, ¿indirecta para Julián Zucchi?: “Vip o general”

Yiddá Eslava aclara que se toma fotos con todos en sus shows, ¿indirecta para Julián Zucchi?. (Captura: Todo se filtra)

Yiddá Eslava y Julián Zucchi, quienes se encuentran promocionando sus respectivos shows, han estado en el centro de la polémica luego de su repentina separación y el inicio de sus unipersonales. Ahora, unas declaraciones que muchos interpretaron como un cruce de indirectas entre la ex pareja. ¿Qué pasó?

Hace poco, Yiddá subió una historia a sus redes sociales en la que aclara que, a diferencia de lo que algunos pudieran pensar, ella sí se toma fotos con todos los asistentes a su show, sin importar si son VIP o si tienen entradas generales.

Todo surgió cuando una seguidora le preguntó sobre los detalles de su espectáculo, específicamente si había un costo adicional para tomarse fotos. Ante esta consulta, la actriz no dudó en responder a través de sus historias de Instagram.

Yiddá Eslava aclara que se toma fotos con todos en sus shows, ¿indirecta para Julián Zucchi?. (Captura: Todo se filtra)

¿Indirecta para Julián Zucchi?

“Quiero contarles que una comadre me ha escrito al WhatsApp y quiero decir que yo me tomo foto con todas las comadres y compadres que vayan al show, sea VIP o mesa general. Solo los VIPS tienen preferencia en la cola, pero yo me quedo hasta el final”, explicó la actriz y ex chica reality.

Este comentario de Yiddá fue interpretado por Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, como una indirecta hacia el argentino, quien había mencionado previamente en una entrevista con ‘Todo se Filtra’ que en su show se cobra un meet and greet para poder tomarse fotos con los asistentes.

“A mí me cae mal Yiddá, pero tengo que reconocer que me encantó porque está aclarando y poniendo el parche a Julián Zucchi”, comentó Metiche, sugiriendo que Yiddá estaría enviando un mensaje sutil, pero claro a su ex pareja sobre cómo maneja su relación con los fans.

Yiddá Eslava aclara que se toma fotos con todos en sus shows, ¿indirecta para Julián Zucchi?. (Captura: Todo se filtra)

Priscila Mateo ha confirmado que está en una relación con Julián Zucchi

En una entrevista para el programa ‘Todo se Filtra’, Mateo indicó que, aunque Zucchi no ha hablado abiertamente sobre su romance, están “construyendo algo”. “Lo único que les puedo decir es que esto es una construcción, estamos construyendo algo, que es una relación”, mencionó, sin entrar en más detalles.

Esta confirmación sugiere que, aunque la relación no se ha formalizado públicamente, ambos están trabajando en consolidarla. Mateo y Zucchi prefieren no apresurar las cosas ni exponer más su vida privada al público.

Zucchi, por su parte, ha optado por mantener una postura más reservada respecto a su vida amorosa, lo que algunos han interpretado como falta de interés hacia Mateo. Esta percepción ha llevado a especulaciones sobre su influencia en la decisión de Mateo de renunciar a ‘Magaly TV La Firme’.

Julián Zucchi tuvo show con lleno total y dedicó palabras a Priscila Mateo.

Magaly Medina expone bajas ventas en unipersonal de Julián Zucchi

Hace poco, Magaly Medina no dudó en comentar sobre la promoción y el bajo rendimiento en las ventas del show ‘Una noche con Julián Zucchi’. Medina señaló que, a pesar de que el argentino había visitado diversos medios de comunicación para promocionar su espectáculo, las ventas no han sido las esperadas.

Y es que la conductora mostró que el exchico reality tiene apenas cinco mesas vendidas de las 77 disponibles en el local donde se presentará. La periodista mostró un gráfico durante su programa que revelaba la baja cantidad de mesas adquiridas. “Solo ha vendido cinco mesas”, afirmó Medina, haciendo referencia a la plataforma de ventas donde se puede observar el diagrama de asientos.

Julián Zucchi hace desplante a Priscila Mateo durante su show, según Magaly Medina. (Captura: Magaly TV La Firme)