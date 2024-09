Romina Gachoy revela qué futbolistas de la selección peruana le escriben: “Hay del nivel de Jefferson Farfán y más”

Romina Gachoy niega que Jefferson Farfán le haya escrito en privado. América Hoy.

Romina Gachoy reveló en el programa de ‘América Hoy’ que tres futbolistas de la selección peruana de fútbol le escribieron a sus redes sociales y que inclusive algunos serían suscriptores de su cuenta de OnlyFans.

La modelo uruguaya llegó la mañana del 18 de septiembre al programa de Ethel Pozo y confesó que varios futbolistas peruanos e internacionales le escriben en privado, como lo señaló su esposo Jean Paul Santa María.

Romina Gachoy aprovechó para negar rotundamente que uno de esos jugadores haya sido Jefferson Farfán, como lo dejó entrever su pareja al calificarlos “intergalácticos”. La conductora Brunella Horna le preguntó directamente si la popular ‘Foquita’ le había escrito y ella lo negó totalmente.

“Jefferson no es de esa lista, pero sí hay de su nivel y más, porque hay futbolistas de otros países. Pobre Jefferson realmente, no” , señaló. Janet Barboza también le consultó si se trataba de jugadores de la selección peruana de fútbol y Gachoy reveló que sí lo era. “Sí, algunos, sí”, dijo.

Romina Gachoy: “Uno es muy fan mío”

Romina Gachoy sorprendió a todos con una revelación más, indicó que hay un deportista del balompié que era tan fanático de ella que cuando se la cruzó en un aeropuerto del Perú, le pidió una foto.

“Había uno que me enteré que era bien fan, una vez me pidió una foto en el aeropuerto. También es morenito como Farfán, no me acuerdo (su nombre), no lo voy a mencionar. Me pidió una foto e incluso la puso en su perfil”, detalló.

Finalmente, Janet Barboza comentó que este fanático no sería el único porque habría dos futbolistas más y que inclusive estarían suscritos a su cuenta de OnlyFans.

Romina Gachoy detalló que son tres jugadores que le escriben en privado.

Jefferson Farfán se molestó con Brunella Horna, según Edson Dávila

De acuerdo al co-animador, Edson Dávila, Jefferson Farfán se habría molestado con Brunella Horna por dejar entrever que se trataba de él, quien le escribió en privado a la influencer uruguaya.

“Me escribió Jefferson Farfán, fastidiado, molesto porque el día de ayer usaron su nombre y la gente lo malinterpreta. Y obviamente está molesto con Brunella porque tú fuiste quien soltaste su nombre”, indicó.

La chiclayana aclaró que preguntó a Jean Paul Santa María si se trataba de Jefferson Farfán, quien le habría escrito a su esposa y el cantante no lo quiso aclarar. Por eso, la esposa de Richard Acuña pensó que era él, y además porque no tiene una ha hecho ninguna relación formal

Jean Paul Santa María lanzó advertencia a futbolistas

Jean Paul Santa María sorprendió a los televidentes de ‘América Hoy’ al revelar que varios futbolistas, tanto peruanos como extranjeros, le escriben mensajes a su esposa, Romina Gachoy, a través de redes sociales.

El cantante de cumbia mencionó que no solo futbolistas peruanos se han acercado a su esposa, sino también jugadores de renombre internacional, e incluso insinuó con humor que un conocido “galáctico” podría estar entre los que han intentado comunicarse con Gachoy.

Sin embargo, a pesar de la polémica, el artista se mostró cauto y prefirió no revelar nombres específicos, lo que generó aún más intriga entre los conductores y los televidentes.

“A mí me ha hecho acordar un poco lo que le pasa a mi esposa, le vienen escribiendo futbolistas. Lo importante es que ella me cuenta”, señaló el cantante, subrayando que, aunque los mensajes son recurrentes

El cantante de cumbia no dudó en advertirles que conoce sus nombres. “Si yo hablara... (le escriben) nacionales, internacionales e intergalácticos. No voy a quemar el quiosco a los amigachos que le vienen escribiendo, pero quiero que sepan que todo lo que le escriben a mi esposa, yo me entero”, afirmó.

Jean Paul Santa María da a conocer que futbolistas le escriben a Romina Gachoy y lanza indirecta: “Intergalácticos”. | América Hoy.