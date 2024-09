Excanciller pide al Congreso que permita viaje de Dina Boluarte a EE. UU.: “Los intereses del Perú están por encima de cálculos políticos”

Miguel Rodríguez Mackay indicó que ahora le corresponde a Cancillería ejecutar la política de exterior en el próximo evento de la ONU - crédito composición Infobae Perú / Andina

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay pidió al Congreso de la República a que recapaciten respecto a su decisión de no permitir que la presidenta Dina Boluarte viaje a Estados Unidos y participe de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.

En diálogo con Infobae Perú, el excanciller manifestó que “los intereses del Perú están por encima de los cálculos políticos”. “Es muy importante mirar, cómo hacía Jorge Basadre, los intereses del Perú, como los intereses del Estado, que son superiores e inmanentes a cualquier otro interés del grupo particular o partidario”, aseveró.

Según el entrevistado, esta negativa impacta en los intereses del país como miembro de la comunidad internacional. En ese sentido, también perjudicaría no solo la imagen de la nación en el exterior, sino también en la imagen de la misma presidenta.

“Yo creo que no han tomado en cuenta los enormes intereses del Estado peruano. Queriendo ir contra la propia Presidenta, no se dan cuenta de que lo hacen contra el propio Estado”, sostiene.

Dina Boluarte no podrá participar de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas - crédito composición Infobae Perú / Andina

El internacionalista precisó que la decisión también afectará las reuniones previstas por el ministerio. “Suele haber grupos empresariales, espacios de gravitación económica, que en este caso el Perú va a estar ausente, porque la figura del jefe de Estado, independientemente de ser Dina Boluarte, o el de turno, es clave. Por eso se llaman estas reuniones: ‘Reunión de Alto Nivel’, ‘Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas’”, agregó.

Rodríguez Mackay recordó que el Perú es uno de los 51 países firmantes de la Carta de San Francisco, la cual marcó la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945. “Es un completo despropósito que el Perú no esté presente en esta reunión ecuménica de naturaleza planetaria”, dijo.

Canciller deberá participar de las reuniones

De acuerdo con el entrevistado de Infobae Perú, ante la negativa del Parlamento, le corresponde al actual ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, participar de las reuniones programadas en Nueva York.

“Ahora que no va a la presidenta, ahora más que nunca el canciller tiene que asistir, porque el canciller de la República ejecuta la política exterior. El ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas es extraordinariamente multilateral, es el espacio idóneo para que él pueda participar; poniendo énfasis en que lo que haga el canciller, que será bueno, importante y provechoso, pero será solamente una cuota, porque la ausencia del jefe de Estado es un detrimento para el Estado peruano”, concluyó.

Dina Boluarte cuestiona a sus críticos ante incendios forestales: "Fácil es escribir por las redes y siempre quejarse"| Andina

Los incendios en la Amazonía influenciaron decisión

Antes de debatir el permiso de Dina Boluarte para viajar a Estados Unidos, legisladores de diversas bancadas expresaron que el Gobierno debería tomar acciones urgentes frente a los incendios que están afectando la Amazonía. En algunos casos, como el de Susel Paredes y Flor Pablo, esta problemática influyó en su voto.

“Ella tiene que estar acá y tiene que dirigirse personalmente (...). No hay helicópteros, no hay agua, la presidenta no puede ir a ninguna parte”, manifestó Paredes en el Pleno de este martes 17 de septiembre.

Respecto a los problemas internos que debe afrontar la mandataria, Rodríguez Mackay aseguró que cuando estos son tan graves que se vuelven insostenibles, los propios presidentes suelen abstenerse de salir del país.

“(Sin embargo), aquí estamos frente a un evidente incendio forestal de dimensiones, pero que con un trabajo especializado- técnico, iba a ser controlado. El viaje de la presidenta era del 21 al 26 de septiembre y estamos hoy día 17 de septiembre”, subrayó.

“¿Por qué nos disparamos a los pies? ¿Por qué no miramos con un sentido de política de Estado y nos liberamos de ataduras de ‘partidocráticas’ o de naturaleza ideológica?”, concluyó.