Rafael López Aliaga responsabiliza a Dina Boluarte por la inseguridad en Lima: “La voluntad política no está, pues”

Fuente: Canal N

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, responsabilizó este domingo a la administración de la presidenta Dina Boluarte por la inseguridad ciudadana en Lima y consideró que no tiene la voluntad política para enfrentar esta problemática. “La voluntad de la señora no está, pues. He pedido ya ocho veces que en lugar de poner más plata en Petroperú, un barril sin fondo que no tiene cuando acabar”, dijo a la prensa durante la clausura de la tercera edición de la Copa Ciudad de Lima 2024.

Las declaraciones llegaron un día después de que el Ejecutivo publicara un decreto con medidas urgentes para enfrentar la crisis de la firma estatal ante la renuncia de su directorio por insostenibilidad financiera. El decreto extendió el plazo de endeudamiento de corto plazo hasta julio de 2025 y aprobó la capitalización del apoyo financiero del Ministerio de Economía y Finanzas por 750 millones de dólares. Además, el MEF asumirá obligaciones de Petroperú por un préstamo de 800 millones de dólares con el Banco de la Nación.

“Esa plata tiene que ir a dotar a la Policía Nacional de motos, drones, cámaras, plan de recompensas, central de inteligencia, pero no hay voluntad política. En Lima lo estamos haciendo”, agregó López Aliaga, al mencionar que su gestión entregará la siguiente semana 600 motocicletas a la Policía y que a fin de año serán 4,000 más. Además, precisó que proyecta instalar 100,000 cámaras de seguridad en la capital. “No es chamba municipal, pero ante la inacción del Estado, tenemos que hacerlo nosotros, porque es un peligro muy grave”, enfatizó.

“No es tema de ministros, puede usted poner cualquier ministro, pero si usted no le da el arma al ministro vamos a estar igual. La plata en seguridad ciudadana debe ser el número uno”, señaló. Asimismo, adelantó que su bancada congresal, Renovación Popular, no aprobará ningún proyecto del Ejecutivo que no destine presupuesto a seguridad ciudadana.

Rafael López Aliaga en una fotografía de archivo. Foto: Municipalidad Metropolitana de Lima

Además, cuestionó que no se haya pedido ayuda internacional ante los incendios forestales que afectan a varias regiones y hasta el momento no han podido ser extinguidos. “La bancada de Renovación Popular va a ir a eso, no vamos a aprobar nada que no vaya a seguridad ciudadana primero. No hay acción, hay que invertir en seguridad ciudadana, reactivación del país y los incendios forestales. Con un incendio forestal como el que tenemos, debemos pedir ayuda internacional, es una catástrofe”, agregó.

Según el último barómetro de seguridad presentado por Verisure y basado en datos de la empresa y estudios de Ipsos Perú, el 81% de los limeños se siente desprotegido en las calles y un 28% de los peruanos reporta sentir inseguridad en el interior de sus viviendas. En la zona sur del país, el 38% de los habitantes comparte este sentimiento en sus hogares.

Rafael López Aliaga en una fotografía de archivo. Foto: Municipalidad Metropolitana de Lima

Revelado en el Observatorio de Seguridad de su nueva página web, el informe también destacó el incremento en la demanda de sistemas de alarmas. Daniel Dondero, gerente de servicio al cliente y CRA de Verisure, comentó que en el norte del país, la demanda de alarmas aumentó un 91% en 2023 en comparación con 2022, siendo Piura el departamento con el incremento más significativo, con más del 500% desde 2021.

Además, de acuerdo con un sondeo de Datum para el diario El Comercio, el 79% de los ciudadanos desaprueba que Boluarte mantenga en el cargo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, mientras que solo el 10% lo aprueba. Santiváñez, estrecho colaborador de Boluarte, sigue en su puesto a pesar de los audios filtrados por el capitán Junior Izquierdo, que sugieren protección al fugado líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. La mandataria realizó cuatro cambios en su gabinete esta semana, pero el ministro se mantuvo a pesar de las peticiones del Congreso para su salida.