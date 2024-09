‘Magaly TV: La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy miércoles 11 de septiembre

¿Qué pasó en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’?

Magaly Medina inició su programa hablando de la presencia de Melissa Klug en ‘América Hoy’ y comentó que no cree que la denuncia que le ha interpuesto a Pamela López se encuentra en la vía legal, señala que fue una excusa de ale empresaria chalaca para no responder preguntas incómodas.

Asimismo, la conductora se pronunció acerca de la polémica entre Paco Bazan y Jesús Alzamora. Indicó que las personas no están obligadas a conocer los significados personales detrás de ciertos elementos o detalles que usa una persona, en referencia a la pulsera que Alzamora mencionó durante la polémica. Agregó que tanto Alzamora como su esposa deberían ser más resistentes ante las críticas y no tan “suceptibles”.

Por toro lado, criticó las declaraciones de Karla Tarazona, sugiriendo que ella está reviviendo viejos patrones al involucrarse nuevamente con C. Domínguez quien en el pasado le causó dolor emocional por su infidelidad. “Siempre dices que vives tu presente, que el pasado no importa, pero ¿realmente lo has superado?”, cuestionó Magaly.