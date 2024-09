Pamela López y Luis Fernando Rodríguez se habrían reencontrado en departamento, pese a negar romance

Pamela López está en el ojo público tras su denuncia por violencia contra el padre de sus hijos, Christian Cueva. Sin embargo, en los últimos días ha destapado más episodios de pareja que han llamado la atención. Entre ellos, las innumerables infidelidades por parte del deportista durante todos sus años de relación, además de que el deportista estaría incumpliendo en su labor de padre de familia.

En medio de todo este suceso, se ha relacionado a Pamela López con Luis Fernando Rodríguez, más conocido como ‘El Diablo’, que es un empresario que está siendo investigado por las autoridades tras ser acusado de estafa.

En este nuevo amorío, se dio a conocer que Rodríguez era pareja de Nardha Velarde, quien a su vez era amiga o compartía tiempo con Pamela López, por lo que se ha tomado como un trío amoroso. En medio de todas estas especulaciones por el presunto nuevo romance de la aún esposa de Christian Cueva, un nuevo episodio apareció.

Pamela López y Luis Fernando Rodríguez habrían tenido reencuentro.

Según lo expuesto por ‘Amor y Fuego’, Pamela López y Luis Fernando Rodríguez habrían coincidido en un departamento de Miraflores. Una seguidora del programa fue la que le dio el aviso al conductor que había visto a López y Rodríguez juntos

De acuerdo a las imágenes, dos vehículos llegaron hasta el departamento por separado, pero ambos tenían lunas polarizadas, por lo que no se podía evidenciar el rostro de la madre de los hijos de Cueva. Estos dos vehículos tenían algunos movimientos extraños.

Además, la voz en off del programa relataba que ambos carros salieron juntos, pero tenía algunos movimientos extraños que llamaron la atención. Más adelante, los vehículos tomaron marcha, uno de ellos se fue al aeropuerto y el otro cambió de rumbo hacia Chosica.

Pamela López y Luis Fernando Rodríguez habrían tenido reencuentro.

Un reportero del programa llegó hasta el aeropuerto Jorge Chávez y le hizo unas preguntas a Luis Fernando Rodríguez. Sin embargo, el empresario afirmaba que no tenía nada que decir y negó, una vez más, tener un romance con Pamela López. “No tengo nada con la señora. No tengo nada más que decir”, expresó.

Luego de esta evidencia, Pamela López compartió algunas historias en sus estados de WhatsApp en donde evidenciaba que estaba junto a sus hijos en una casa de campo, lo que era muy similar a la ruta que salió el otro vehículo, hacia Chosica.

Luis Fernando Rodríguez, vinculado con Pamela López, se defiende de las acusaciones de estafa. | Composición/Captura Willax

Pamela López y el video junto a Luis Fernando

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró unas imágenes en las que se ve a Pamela López y Luis Fernando Rodríguez en actitudes cariñosas. Ambos estaban haciendo un video estilo selfie en donde se lucieron bailando y él le da un beso en la mejilla, pero terminan el romance con un gesto de corazón con sus manos unidas.

Este video causó escándalo y generó rechazo en muchos de los seguidores de López, pues afirmaban que ella no está lista para un nuevo romance. Sin embargo, fue la propia trujillana quien decidió aparecer en el espacio de Willax y aclarar este tema.

En conversación con Rodrigo González, cuando fue consultada sobre este clip, afirmó que se envió de forma malintencionada y hasta aseguró que había sido manipulado para mostrar cosas que no son.

La aún esposa de Christian Cueva se refirió al video en el que se le ve disfrutando con el hombre con el que se le está relacionando amorosamente | Willax

“Tengo el video completo porque el que te llegó o el que les dieron fue manipulado, fue bastante manipulado, yo tengo el video completo”, comentó en un inicio, causando suspicacia entre los conductores.

Pese a ello, continuó defendiéndose, asegurando que era un juego, pero no entraría en detalles. “El contexto es distinto, ustedes no saben qué estábamos jugando, en qué estábamos hablando. No me gustaría entrar en detalles, no quiero hablar más de esa situación, porque me explayaría a otras cosas que no deseo hablar, porque no deseo tocar a otras personas”, mencionó.