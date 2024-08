Carlos Cacho cuestiona a Pamela López por meterse en relación de sus amigos Nardha y Luis Fernando: “Es una indefendible”

Carlos Cacho confirma relación entre Nardha y Luis Fernando y critica duramente a Pamela López. América Hoy.

Carlos Cacho, reconocido maquillador profesional, reveló en el programa ‘América Hoy’ que es amigo cercano de la pareja conformada por Nardha Velarde y Luis Fernando Rodríguez, quienes recientemente han estado en el centro de la polémica tras la filtración de fotos y videos de un vínculo cercano entre Pamela López junto al empresario.

Durante la emisión del 28 de agosto, el equipo del programa matutino de Ethel Pozo se comunicó con Carlos Cacho para obtener sus impresiones sobre una imagen en particular, tomada en la fiesta de cumpleaños de la cantante Marisol, donde aparecen López y Velarde.

El maquillador profesional confirmó su cercanía con la pareja, afirmando que tiene un gran aprecio tanto por Nardha como por Luis Fernando. Incluso reveló que fue padrino del spa de Nardha en Piura, antigua amiga de Pamela López.

“Estoy muy sorprendido y triste. Nardha y Luis Fernando son amigos muy queridos, son una pareja fantástica: jóvenes, bellos y con una hija hermosa. Siempre que hemos estado en Piura, nos han tratado de maravilla”, se le escucha decir al amigo de Gisela Valcárcel.

Además, no dudó en criticar duramente a Pamela López, señalándola como la tercera en discordia entre la relación de nueve años entre Nardha Velarde y Luis Fernando Rodríguez.

“Esa mujer es indefendible. Ella, que tanto se quejaba de que se metieran en su matrimonio con Cueva, mira lo que hace ahora. Es una total contradicción”, afirmó con firmeza.

Carlos Cacho confirma relación entre Nardha y Luis Fernando y critica duramente a Pamela López. Instagram

Carlos Cacho también recordó el momento en que conoció a Pamela López durante el cumpleaños de la cantante de cumbia Marisol, asegurando que desde entonces tuvo una mala impresión de ella.

“No me cayó bien cuando la conocí en Chiclayo, y ahora confirmo esa sensación. Luis Fernando y Nardha llegaron a la fiesta acompañados de ella, y desde ese momento algo no me cuadraba”, relató.

El estilista no pudo evitar expresa su cólera contra Pamela y descontento por lo sucedido entre sus amigos: “Es horrible lo que le ha hecho a Nardha. No entiendo nada y estoy muy afectado por la situación. No quiero ni verla, sinceramente”, concluyó.

Carlos Cacho en la fiesta de cumpleaños de la cantante Marisol con Nardha Velarde y Pamela López. América Hoy.

¿Qué pasó entre Pamela López y Luis Fernando?

Recientemente, se ha descubierto que Pamela López ya estaría rehaciendo su vida con otro hombre y se trata del empresario norteño Luis Fernando Rodríguez. Pero de acuerdo a los principales programas de espectáculos no sería un sujeto soltero, se trataría de un hombre comprometido, padre de familia de hace nueve años con Nardha Velarde.

Filtran video de Pamela López muy cariñosa al lado de Luis Fernando Rodríguez

Y Nardha Velarde sería nada más y nada menos que una amiga cercana de Pamela, como se puede ver en varios videos y fotos donde se las ve celebrando en diferentes eventos familiares. A raíz de esto, Nardha confirmó a Magaly Medina que ella mantenía su romance muy bien hasta junio de este año. Inclusive invitó a López a su casa de Máncora para que se distraiga por el escándalo mediático que estaba viviendo con su todavía esposo Christian Cueva.

Por su lado, Pamela López ha querido minimizar su vínculo con Velarde y señaló que no son amigas íntimas y de acuerdo a lo que había visto entre Nardha y Luis Fernando, solamente mantenían una relación de padres.

“Al señor que menciona, lo conocí y hemos afianzado un vínculo de amistad con él y mi grupo de amigas en un viaje familiar, donde pude ver que ellos mantenían únicamente una relación de buenos padres, tal como él nos indicó”, fue lo que le escribió a Magaly Medina.

Pamela López se pronuncia por salir con empresario casado con su amiga: “Él me dijo que era soltero”. (Captura: Magaly TV La Firme)

La examiga de López respondió y la desmintió. Comentó que la trujillana sabía perfectamente que mantenía una relación amorosa con el padre de su hija porque luego de su visita a su casa del norte, se mostró bastante agradecida con su “esposo”.

Ante ello, Luis Fernando se comunicó con ‘Amor y Fuego’ y negó cualquier vínculo sentimental con Pamela López. Además, le pidió disculpas tanto a la madre de su pequeña como a la expareja del popular “Aladino”.

“Debo y recalco que no he tenido ni tengo ningún tipo de relación sentimental con la señora Pamela López. Para finalizar, debo establecer que el único culpable por haber generado acciones honestas, pero no propicias, es mi persona...”, dice en parte del video.

Empresario casado desmiente romance con Pamela López, pero video comprometedor lo contradice. | Captura/Willax/Difusión