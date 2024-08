Juan José Santiváñez se habría “ufanado en el cargo utilizando el nombre de la presidenta”, y otras hipótesis que maneja el abogado de Dina Boluarte

Fotografía de archivo de la presidenta peruana, Dina Boluarte, ante el Congreso en Lima (Perú). EFE/Cristobal Bouroncle/POOL

La situación de la presidenta, Dina Boluarte, sigue complicándose tras darse a conocer la difusión de audios que implican a la mandataria y el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en un supuesto plan para desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Al respecto, la defensa de Boluarte, liderada por el abogado Juan Carlos Portugal, salió al paso de las acusaciones, señalando que el ministro pudo haberse “ufanado en el cargo utilizando el nombre de la presidenta” para justificar sus acciones.

Como se recuerda, el caso comenzó cuando se filtraron audios en los que Santiváñez, presuntamente, discute con el oficial Junior Izquierdo, exmiembro de la Diviac, sobre la posibilidad de cerrar la unidad que juega un papel crucial en la lucha contra la corrupción en el país, además de investigar casos de presunto enriquecimiento ilícito relacionados con la familia de Boluarte.

Audios difundidos revelan que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría sido presionado por la presidenta Boluarte para cerrar la Diviac. Las grabaciones también involucran a Vladimir Cerrón en filtraciones de información. (Cuarto Poder)

Las hipótesis sobre la difusión de los audios

En respuesta a las acusaciones, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, negó tajantemente que Boluarte hubiera ordenado la desactivación de la Diviac. Asimismo, Portugal destacó que, si bien la presidenta es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, este rol no le otorga autoridad sobre “asuntos administrativos” dentro de la Policía Nacional.

“El artículo 167 de nuestra Carta Política establece que la Presidenta de la República es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en Perú y esto no le permite a la Presidenta de la República poder intervenir en asuntos funcionales, en asuntos administrativos, en asuntos autónomos que le corresponden a la institución policial”, dijo.

Asimismo, en el marco de la investigación, la defensa de la presidenta presentó cinco hipótesis sobre los audios divulgados. Una de las principales es que “el ministro se haya ufanado en el cargo utilizando el nombre de la presidenta”.

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, tras difusión de audios sobre DIVIAC. Video: Canal N

Otras hipótesis sugieren que la conversación entre el ministro del Interior y el capitán PNP Izquierdo podría haber tenido lugar realmente, pero que los audios habrían sido editados o manipulados debido a la duración de las conversaciones.

No obstante, el abogado Juan Carlos Portugal aclaró que, dado que la investigación está en sus primeras etapas, no se puede llegar a una conclusión con tan poco tiempo de pesquisa. Además, aunque Izquierdo enfrenta varios procesos penales, esto no lo hace culpable, pero sí cuestiona la fiabilidad de sus declaraciones.

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, alega que es el principal responsable de que la mandataria no se dirija a la prensa. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

Santiváñez niega eliminación de la DIVIAC

Por su parte, el ministro Santiváñez ha negado las acusaciones de que intentó desactivar la Diviac y declaró a RPP que no recibió “ninguna instrucción” para cerrar la unidad especial.

Según el titular de la cuestionada cartera, su función como ministro no incluye la eliminación de unidades especiales y expresó dudas sobre la veracidad de los audios. También confirmó que se reunió con el oficial Izquierdo, pero negó haber discutido la eliminación de la Diviac durante dicho encuentro.

“Jamás he recibido ningún encargo de destrucción, aniquilación o cierre de la Diviac (...) jamás he desconocido esa reunión, él me invitó a cenar a un chifa de San Borja para celebrar mi nombramiento en el marco de una relación amical. Yo lo consideraba un amigo (...) con cinco audios de una conversación de 2 horas y media, se puede deducir que son audios manipulados, yo no los veo como válidos. Yo no tengo ninguna duda que existiría hasta la probabilidad de una manipulación de esos audios’', declaró Santiváñez.

Juan José Santiváñez ocupará el cargo de ministro del Interior en reemplazo de Walter Ortiz | Foto composición: Infobae Perú / Analí Espinoza

Cabe resaltar que la situación se complica con la participación de la Diviac en investigaciones que afectan directamente a la familia de la presidenta.

Pues, como se sabe, la división ha llevado a cabo allanamientos en la vivienda y el despacho de Boluarte tras la apertura de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito por el caso Rolex, que se centra en la adquisición de bienes de lujo, incluyendo relojes Rolex, y otras propiedades que no coinciden con los ingresos oficiales de la jefa de Estado.