Ministro Santiváñez (nuevamente) en el ojo de la tormenta: “Se pretende callar a la defensa de un oficial”, dice abogado del agente ‘Culebra’

José Mejía Chávez, abogado del capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé (conocido como ‘Culebra’) denunció hoy que la defensa del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, intenta silenciarlo. “Hago una denuncia pública porque aquí se pretende callar a la defensa técnica de un oficial. Se pretende que yo no hable defendiendo los derechos de mi patrocinado”, declaró a la prensa.

El letrado aseguró que la defensa de Juan José Santiváñez solicitó esta tarde al Colegio de Abogados de Lima revisar la entrevista que brindó en RPP el pasado 20 de agosto, en el que supuestamente habría vulnerado la reserva de la investigación.

“¿Cuál reserva? Mi patrocinado ha acudido a la Fiscalía en calidad de testigo, no es investigado”, señaló Mejía Chávez.

El abogado afirmó en RPP que Junior Izquierdo le entregó al Ministerio Público un USB con cinco audios que registran conversaciones con el ministro Juan José Santiváñez llevadas a cabo el 21 de mayo pasado. En estas, Santiváñez habría asegurado que para acceder al cargo de ministro, le pusieron como requisito desactivar la DIVIAC. Además, el abogado Mejía Chávez también afirmó que hay altos funcionarios de Palacio de Gobierno que conocen el paradero de Vladimir Cerrón.

“Yo me ratifico en todo lo que he declarado el día de ayer, es inaudito negar la voz de uno mismo”, declaró Mejía Chávez luego de conocer que la defensa del ministro Santiváñez envió el oficio al Colegio de Abogados de Lima.

El letrado ya había denunciado que su patrocinado era presuntamente víctima de abuso de autoridad por parte del ministro del Interior. José Mejía indicó que se le han aplicado hasta tres procedimientos disciplinarios al agente ‘Culebra’ con el objetivo de forzar su retiro.

Gustavo Adrianzén, titular de la PCM, aseguró en su última conferencia de prensa que los audios entregados por el capitán PNP Izquierdo Yarleque serán “desechados” porque no fueron presentados en un formato “válido”.

Habría pedido que “controlen” a periodista

Juan José Santiváñez se encuentra en el ojo de la tormenta. Es investigado por el Ministerio Público a raíz de un audio difundido por el canal de YouTube La Encerrona. En la grabación, se escucharía al ministro del Interior pedir que se tomen acciones en contra del periodista Marco Sifuentes por “incomodar su imagen”.

“Oye, dile pues al doctor que controle a ese h... de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado; yo voy a apoyar en la medida de lo posible, y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado”, se escucha en el audio difundido por el noticiero digital que dirige Sifuentes.

El ministro Santiváñez ha negado en diversas oportunidades que su voz sea la que aparece en la grabación. Ha llegado a argumentar, incluso, que la imitación que hace el comediante Carlos Álvarez es “bastante similar” a su voz.