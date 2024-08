Hermanos Yaipén son denunciados por incumplir contrato con empresario en Europa: “Les di 11 mil euros de adelanto”

Johnatan Machuca confió en Karen Yaipén, a quien asegura le dio un monto de dinero para confirmar la presencia de la agrupación de cumbia en los eventos que tenía pactados | Magaly TV La Firme

La agrupación de cumbia, Hermanos Yaipén, está en el ojo de la tormenta al verse enfrentados a una denuncia pública por parte de un empresario peruano en Europa. En la edición del 12 de agosto de Magaly TV La Firme, la ‘Urraca’ mostró la denuncia por parte de Johnatan Machuca, quien menciona que Karen Yaipén, mánager de la orquesta, fue la encargada de coordinar este contrato y hasta le desembolsó un monto de dinero.

De acuerdo a lo que se supo, Machuca ya tenía experiencia trabajando con orquestas salseras y ahora apostaba por una de cumbia. Según su versión, la manager le pidió un adelanto de 10 mil euros para poder coordinar todo el proceso del viaje de los integrantes de la orquesta, que en total eran 24 personas. Incluso, contó que le dio el dinero, tomando en cuenta que luego le mandaría el contrato, pero nada pasó de esa manera.

“Viajaban 24 personas, ahí fue donde Karen (Yaipén) me llama y pide un adelanto de 10.000 euros, cosa que se le mandó 11.500 euros. Ella me dijo que solo quería un adelanto, como que ya había un poco de confianza. Después, para que me mande el contrato, tuve que cancelarle el 50 %, estaban cobrando 14.000 por presentación”, contó en un inicio.

Empresario denuncia que Hermanos Yaipén no cumplieron su contrato con shows en Europa.

Tras ello, los Hermanos Yaipén llegaron hasta España, donde se esperaba empiece la gira. En este país, Gianfranco Yaipén, gerente general de la orquesta, contó que al no tener un contrato en mano y asegurando que su hermana no le había dicho nada, estaba esperando nuevamente el monto para hacer sus presentaciones.

“Cuando me encuentro con él, me dice que no tenía el contrato, que su hermana no le había dicho nada de ningún contrato y que lo mandaría ella. ¿Cómo pensaba que le iba a dar el 50 % si no tenía un contrato? Ese fue el acuerdo con Karen. Como que se incomodó con lo que le dije y me dijo que si no le daba el dinero, la gira se cancela”, agregó en su descargo.

Según cuenta Johnatan, Karen Yaipén no volvió a contestarle ningún mensaje y la gira no se dio oficialmente. Sin embargo, le sorprendió que los Hermanos Yaipén sí se presentaran en Europa, pero de la mano de otro promotor. A raíz de este tema, el promotor decidió enviar una carta notarial para proceder de manera legal.

“Por tal razón, no habiendo existido un supuesto de contratación, se le solicita que en plazo de 24 horas proceda a indicar los datos correspondientes de una cuenta de ahorros, con la finalidad de realizar la devolución del importe abonado”, menciona el documento.

Gerente de los Hermanos Yaipén se pronuncia

Ante esta denuncia, Gianfranco Yaipén fue consultado sobre si estaba enterado de este tema. El gerente general de la orquesta comentó que continuarán el proceso por la vía legal y que su versión era falsa. Comentó también que intentaron sacar la gira adelante, pese a todos los conflictos por los que pasaron.

“Respondimos por el tema legal. Es un pata que trata de crear una mentira dentro de todos porque a las finales nosotros tratamos de sacar la gira adelante”, comentó en un inicio en conversación con Magaly TV La Firme.

Además, mencionó que no han devuelto ningún monto de dinero porque estaban en un proceso de conciliación y que Machuca estaba asumiendo un monto que no existe. “El dinero no se ha devuelto porque ellos estaban llegando a un tema de conciliación ¿Por qué? porque él asume un monto, el cual no existe”, sentenció al respecto.