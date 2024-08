“Da vergüenza”: graban a rector de la UNP recibiendo presunta coima de S/10 mil y estudiantes exigen su salida

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Piura piden la inmediata destitución del rector. | Canal N

Santos Montaño Roalcaba, rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), se encuentra envuelto en un escándalo por un presunto caso de corrupción. Tras la difusión de un reportaje de Cuarto Poder, donde se revelaron imágenes de él recibiendo una supuesta coima de 10 mil soles, los estudiantes de esa casa superior exigieron su inmediata salida del cargo.

“Con una indignación tremenda. Nos da vergüenza como estudiantes, porque están tomando el nombre de nuestra universidad. No es algo nuevo para nosotros. Esta noticia de que tenemos autoridades corruptas, todos los universitarios se la saben, pero ahora a nivel nacional (con ese video difundido) ya todos lo saben”, dijo una dirigente estudiantil a Canal N.

El grupo de estudiantes, que se reunió a protestar en el patio central, remarcó sus cinco pedidos en este caso: intervención de oficio de la Fiscalía, declarar la vacancia del rector y convocatoria de nuevas elecciones, que los estudiantes muestren su indignación mediante la protesta sin ningún tipo de restricción, que los profesores no apoyen estas malas prácticas y que la sociedad piurana salga en defensa de la universidad.

Presuntos actos de corrupción en la Universidad Nacional de Piura involucran al rector Santos Montaño Roalcaba, según video difundido por Cuarto Poder. (Composición: Infobae Perú)

Al parecer, la entrega de dicho dinero se realiza en la oficina alterna del rector, en presencia de uno de sus principales asesores. De acuerod al informe emitido, la presunta coima estaría vinculada a la ejecución de un servicio dentro de la casa de estudios.

Cabe señalar que estee no es el único indicio de posibles irregularidades. En grabaciones previas, Montaño afirma que, gracias a sus conexiones, se logró el nombramiento del actual jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Manuel Castillo Venegas.

Según su exasesor Roberto Mendoza, cuando Montano ocupaba dicho cargo, organizó encuentros con miembros de la Comisión de Educación del Congreso, quienes promovieron la ley que permitió la reconfiguración del consejo directivo de Sunedu.

Sede de la Sunedu. (Foto: Andina)

Ante estas sospechas de corrupción por parte del máximo representante de la UNP, el economista Williar Hidalgo Villar señaló que es necesario que la fiscalía actúe de oficio e investigue al rector. Además, en línea con los estudiantes, pidió que la asamblea universitaria declare su vacancia y convoque a nuevas elecciones.

Mientras tanto, el movimiento Docentes por la Democracia y la Excelencia de la UNP instó a los sindicatos, trabajadores y la federación de estudiantes para que se manifiesten y coordinen esfuerzos para salvar la institucionalidad de la universidad.

Comunicado de UNP

Mediante un comunicado, Montaño Roalcaba rechazó dicha grabación y aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) investiga presuntas extorsiones en su contra.

“Nos vemos en la imperiosa necesidad de manifestamos contra los actos difamatorios de un ex alumno de la Universidad Nacional de Piura, que fueron propalados el día de ayer en el programa televisivo Cuarto Poder”, se lee en el comunicado.

Además, se menciona: “Rechazamos tajantemente la referida grabación, ya que esta no es veraz, pues por el contrario obedece a un propósito extorsivo, que viene siendo investigado por la Divincri PNP de Piura. Así como a las ambiciones políticas de un ex rector y demás personajes que sólo buscan causar inestabilidad al actual gobierno de la universidad”.

En el comunicado, la UNP también precisa que “el rector, Dr. Santos Leandro Montaño Roalcaba, se somete a cualquier investigación por parte de las autoridades competentes, donde no sólo se demostrará su no culpabilidad, sino que además los propósitos delictivos de los autores de este reportaje y de quiénes estarían detrás. Instamos a los docentes, alumnos y trabajadores de nuestra casa de estudios a defender nuestra dignidad institucional, a no dejarse sorprender y rechazar acciones delictivas de ciertos sectores que solo vienen causando daño a la Universidad Nacional de Piura”.