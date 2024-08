Beca Perú 2024: este jueves 15 de agosto vence plazo para postular, según Pronabec

2.592 peruanos han sido beneficiados en las 12 convocatorias que se han presentado - crédito Andina

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación (Minedu), informó que los interesados a postular a la Beca Perú 2024 solo podrán hacerlo hasta el jueves de agosto, a las 17:30.

En total, 2.592 peruanos han sido beneficiados en las 12 convocatorias que se han presentado. Ellos pudieron iniciar o continuar sus estudios superiores en una universidad o instituto de calidad del Perú.

Para tener más información, se puede realizar consultas por medio de la línea gratuita 080 00 00 18, al WhatsApp institucional 914 121 106, a la central telefónica (01) 612 82 30 o al Facebook oficial: www.facebook.com/PRONABEC/

Las becas están dirigidas a peruanos y peruanas sin límite de edad, egresados de la educación secundaria y que lograron buen rendimiento académico en los dos últimos años de estudios. Fuente: Andina

Se puede postular en dos oportunidades

De acuerdo con Pronabec, se puede tentar una de las vacantes hasta en dos oportunidades. En el primer momento, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) ofrece 20 becas para estas carreras:

Enfermería: seis becas

Psicología: seis becas

Estomatología: cuatro becas

Medicina Veterinaria y Zootecnia: dos becas

Ingeniería Informática: una beca

Farmacia y Bioquímica: una beca

Si el interesado no pudo inscribirse en la primera oportunidad, no ganó o no aceptó, tendrá un segundo momento para hacerlo. Este iniciará el 13 de septiembre y culminará el 13 de septiembre.

En esa etapa, la entidad anunciará cuáles son las instituciones de educación elegibles para entregar las dos subvenciones restantes, y así, completar las 22 que se han dispuesto para el actual concurso.

Las personas que deseen tentar una de las vacantes, deberán registrarse de forma gratuita a través del siguiente enlace: https://www.pronabec.gob.pe/beca-peru/

Cronograma oficial del Primer Momento

El Programa del Minedu se comunicará con los inscritos a través de mensajes que llegan al buzón electrónico del Sistema Integrado de Becas del Pronabec y Crédito Educativo (Sibec). Este es el cronograma completo de la Etapa de Selección del primer momento del concurso:

Postulación: desde el 25 de julio hasta las 5:30 p. m. del 15 de agosto

Subsanación de expedientes: del 8 de agosto al 21 de agosto

Publicación de seleccionados: 2 de septiembre

Aceptación de la beca: del 3 hasta al 11 de septiembre

Publicación de la lista de becarios: a partir del 4 de septiembre

¿Cuáles son los requisitos?

Los requerimientos de postulación son estipulados por las propias universidades, ya que estas son las que donan las becas. Si bien no existe una edad límite, Pronabec ha señalado otros requisitos mínimos generales que se deben cumplir:

Tener la nacionalidad peruana

Haber concluido la educación secundaria de la Educación Básica Regular (EBR) o Educación Básica Alternativa (EBA). Los estudios deben ser reconocidos por el Ministerio de Educación. Para acreditar este requisito se debe presentar el Certificado Oficial de Estudios escaneado visado o el Certificado Oficial de Estudios Digital. Para el caso de los egresados de EBR, también podrán presentar la Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA).

Haber ingresado a una institución educativa superior, sede y carrera elegibles. Para aquellos que no iniciaron estudios, deben presentar la constancia de ingreso; y para los que ya iniciaron, la constancia emitida por la institución que acredite los estudios, según se precise en la lista de IES elegibles.

Presentar declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación.

Estas son las carreras más demandadas en ‘ExpoTalentos’

El Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, lanzó Expotalentos, una plataforma que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de miles de jóvenes becarios. De acuerdo con datos del mismo Pronabec, estas son las principales carreras buscadas por los beneficiarios registrados en ExpoTalentos:

Administración con 4,858 becarios

Ingeniería Civil con 2.570 becarios

Ingeniería Industrial con 2-216 becarios

Contabilidad con 1.981 becarios

Derecho con 1.704 becarios