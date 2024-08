Patricia Chirinos: Universidad de Lima despidió a profesor denunciado por agresión a congresista

Un grupo de comensales agredieron a la congresista Patricia Chirinos. | X / @alexandrabianch

La Universidad de Lima despidió este jueves a uno de sus docentes denunciado por agredir a la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), quien fue expulsada el último fin de semana de un bar de Barranco en medio de insultos.

A través de un comunicado, la casa de estudios señaló que “dicho comportamiento es incompatible con los valores y principios” de la institución, por lo que decidió disolver el vínculo laboral con el docente.

La decisión de la universidad ocurrió un día después de que el congresista Luis Aragón (Acción Popular), quien acompañaba a Chirinos la noche de los hechos, expusiera la identidad del implicado, señalado por lanzar un vaso de vidrio a la diputada.

“Este sujeto se llama Juan Paolo Gómez Fernández, actual docente de Estudios Generales de la Universidad de Lima. Tendrá que responder ante la Fiscalía y el Poder Judicial”, publicó Aragón en un mensaje difundido en X, antes Twitter, al que adjuntó un video de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Comunicado de la Universidad de Lima

“¿Qué dicen al respecto las autoridades de esta prestigiosa universidad? ¿Permitirán que un agresor violento siga impartiendo cátedra a los jóvenes de dicha Universidad?”, añadió. Al anunciar la ruptura del contrato con el trabajador, la Universidad reafirmó “su compromiso con la educación integral, el respeto mutuo y la formación de ciudadanos responsables y éticos”.

El incidente con los legisladores ocurrió a las 2:35 de la madrugada del último domingo en el bar “La Noche” de Barranco. Un grupo de clientes vociferó contra ellos y los obligó a dejar el establecimiento, cuyo personal intentó calmar al público sin éxito. Chirinos señaló que fue “una anécdota más” de un “grupo de desadaptados”.

“En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco [...] me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia. Estos incidentes solo fortalecen mi compromiso de seguir adelante. En una democracia, es vital escuchar todas las voces, incluso las críticas más duras. Gracias por su apoyo y solidaridad. ¡Seguimos con más fuerza, trabajando para construir un Perú mejor, sin divisiones!”, escribió.

