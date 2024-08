Deyvis Orosco responde a ‘Papita’ Hinostroza Jr. tras fuertes críticas en su contra: “Que trabaje”

Deyvis Orosco se ha convertido en el centro de una acalorada controversia en los últimos días, marcada por una serie de acusaciones y respuestas contundentes entre él y ‘Papita’ Hinostroza Jr. La controversia estalló luego de que Hinostroza Jr. afirmara, en una entrevista concedida a La República, que Orosco utiliza la memoria de su padre, el fallecido cantante de cumbia Johnny Orosco, para llenar sus conciertos. Además, lo acusó de carecer de talento y de no tener mérito alguno para protagonizar la serie autobiográfica recién estrenada, “Tu nombre y el mío”.

Frente a estas acusaciones, el conocido como ‘Bomboncito de la cumbia’ no se quedó en silencio. En declaraciones hechas a ‘Todo se Filtra’, Orosco respondió de forma clara y enfática. Señaló que solo habla de su trabajo y cuestionó a Hinostroza Jr. por mencionarlo. “¿Qué imagen está utilizando él si está hablando de mí?”, expresó.

Asimismo, Deyvis Orosco desmintió tener problemas para realizar presentaciones en Bolivia, una insinuación hecha por ‘Papita’ Hinostroza Jr. Confirmó haber regresado de Bolivia en enero, y resaltó que no tiene problemas con nadie y que siempre se ha dedicado a trabajar. “No tenemos relación alguna y no voy a hablar de gente que no conozco,” mencionó.

Deyvis Orosco y el estreno de su telenovela “Tu nombre y el mío”: ¿Cuánto hizo de rating?. américa Tv.

El cantante también manifestó su respeto por el trabajo de otros, pero pidió que se comprendiera su posición: “Yo solo hablo de mi trabajo y si él quiere hablar de mí o si alguien quiere hablar de mí, que trabaje”, dijo contundentemente.

Deyvis Orosco ha estado en el centro de atención debido al estreno de su serie autobiográfica, la cual narra su vida y carrera. La serie ha generado un debate en el que Hinostroza Jr. ha lanzado duras críticas, mientras que Orosco ha defendido su trayectoria y dedicación a la música.

‘Papita’ Hinostroza Jr. reveló los verdaderos orígenes de Néctar

De acuerdo a ‘Papita’ Hinostroza Jr., la agrupación Néctar nació en Argentina y no en Perú como lo dijo Johnny Orosco en su momento. Asimismo, señaló que el fallecido cantante se apropió del nombre en el Perú al patentarlo como suyo, algo del que no se enteró su padre hasta después de dos años.

“El grupo fue creado en Argentina en 1995 con su papá y mi papá como socios. Su papá abandonó el grupo por un año y se aprovechó y se apropió del nombre en el Perú cuando lo patentó en Indecopi en 1998 a espaldas de mi padre. Y mi papá se enteró dos años después y siguieron firmando contratos, ambos como socios”, añadió.

'Papita’ Hinostroza Jr. en contra de Deyvis Orosco. (Composición: Infobae)

Según ‘Papita Jr’, hay evidencia suficiente, como videos que incluso han sido eliminados de YouTube, que demuestra que el grupo fue manejado por ambas partes involucradas, pero Deyvis se niega a admitirlo.

“Es una historia real lo que pasó, simplemente puede decir sí, pasó la historia, así como está contando y listo. Pero no, él no lo va a reconocer, no lo ve factible. Sin embargo, hay muchos vídeos, incluso lo han bajado de YouTube. Hay un vídeo donde está mi papá recibiendo el disco de oro, él solo, no estaba Johnny (Orosco). Estaba otro vocalista aquí en Bolivia y posteriormente, cuando se reintegra Johnny, reciben el disco de doble platino los dos. Son partes de las pruebas de que ellos dos manejaban el grupo”, mencionó el músico a La República.