Johanna San Miguel se quiebra al rememorar su paso por ‘Esto es Guerra’: “Me voy con un gran recuerdo”

La conductora del reality de competencia le dirá adiós al programa este viernes 2 de agosto y sus compañeros evidenciaron su tristeza | América TV

El 15 de julio, Johanna San Miguel dio a conocer en su programa ‘Esto es Guerra’ que no continuaría en la conducción debido a que decidió dar un paso al costado en el espacio de América Televisión. Como se conoce, la presentadora fue la fundadora de este reality y estuvo desde sus inicios, por lo que también ha vivido todos los cambios.

Sin embargo, esta no es la primera vez que decide retirarse, antes ya lo ha hecho y fue María Pía Copello quien la reemplazó por un tiempo. Pero, afirma que esta vez será para siempre, por lo que se ha mostrado emotiva en más de una ocasión.

Es así que este jueves 1 de agosto, previo a su despedida, ‘Esto es Guerra’ mostró un video estilo semblanza en él recuerdan todo su paso por el programa. Allí, evidenciaron su cambio y crecimiento a lo largo de los años, pero también le dejaron claro que la extrañarían, pese a este adiós.

Johanna San Miguel se despide de EEG.

Ante ello, Johanna San Miguel no pudo evitar emocionarse y agradeció a todos el apoyo y la compañía con la audiencia durante 12 años. Incluso, recordó los inicios de Patricio Parodi y aseguró tener sentimientos encontrados al ver a todos.

“Cuando empezamos este sueño, este camino hace 12 años increíble. Veo esas imágenes de Patricio cuando recién llegó un niño, lindo y sigue acá capitaneando a los Guerreros. Tantos sentimientos encontrados, tanta gente que quiero”, mencionó al inicio ante las lágrimas de sus compañeros.

Tras ello, resaltó el trabajo de todo el equipo humano que está detrás de cámaras y en la organización del programa que tiene más de una década. Incluso, le mencionó a su compañero Renzo Schuller que tendrá una dupla que lo hará sentir feliz como ella.

Johanna San Miguel dejó Esto es Guerra por primera vez en el 2015. América TV

“Mañana es el último día que voy a estar acá en el programa y me voy con un gran recuerdo, un recuerdo hermoso de muchos años rodeada de gente a quien aprecio y admiro mucho por su talento y su trabajo incansable. Toda la gente involucrada en este programa que tiene 12 años pasando por diferentes conductores. Estoy segura de que vendrá alguien que va a estar feliz aquí”, mencionó.

¿Por qué Johanna San Miguel se va de ‘Esto es Guerra’?

Durante el anuncio de su retiro, Johanna San Miguel mencionó que no tenía en mente salir de ‘Esto es Guerra’, pero consideraba tener un descanso. “Quiero agradecer a toda la gente y seguidores que me ha visto todo este tiempo, incluidos a mis ‘haters’. Pedirles que sigan disfrutando de este programa que se hace con tanta pasión, garra y camiseta. Es lo que siempre nos ha definido. No pensaba hacerlo en este momento. Muchas gracias por todo este tiempo compartido”, mencionó en un inicio.

Después de hacer pública esta decisión, la conductora conversó con América Espectáculos y mencionó que fue decisión que pensó por muchos meses y fue su familia la que también la ayudó a tomar esta decisión y dar un paso al costado.

Johanna San Miguel llora al anunciar su salida de 'Esto Es Guerra'. | Captura/América TV

“Hay una profunda pena y tristeza, no sé cómo voy a hacer, se me hace difícil. Es una decisión que la tome este año... lo estuve pensando un par de meses y finalmente conversando con mi familia, tomamos la decisión que era momento de hacer una para”, acotó sobre su retiro.

Finalmente, descartó que se trate de un tema de salud, ni mucho menos que cambie de canal, sino que prefiere un poco de tranquilidad. “No es que me estoy yendo a otro programa de TV o este mal de salud, no va por ahí. Es simplemente una para necesaria. También quiero estar con mi familia”, sentenció.