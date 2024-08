Empresaria de gira de Pamela Franco en Europa denuncia amenazas de gente poderosa de Trujillo. | Willax

Pamela Franco se ha visto envuelta en una polémica debido a las recientes declaraciones de la empresaria Susan Bernal. La encargada de organizar los eventos de la cantante en Europa reveló que recibió amenazas de personas de Trujillo, Perú, a raíz de ciertos incidentes ocurridos con la ex Alma Bella durante la gira.

En una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, la mujer contó los múltiples problemas que surgieron con las presentaciones de la artista peruana, quien mantuvo por tres años una relación con Christian Domínguez.

“En Milán, ella no quiso ir a la prueba de sonido y prefirió irse al gimnasio”, mencionó añadiendo que tuvo una acalorada discusión con la artista para exponerle su punto de vista sobre la importancia de cumplir con las pruebas técnicas.

Susan Bernal reveló amenazas de gente poderosa de Trujillo por rosas azules y promoción del doble de Christian Cueva. | Composición/Infobae

Empresaria teme por su vida tras amenazas

Uno de los principales conflictos se desató por el tema de las rosas azules que Pamela Franco recibió durante una conferencia de prensa en Europa. Estas flores fueron relacionadas con un supuesto amorío entre ella y Christian Cueva, lo que generó un gran revuelo.

“La promotora de Madrid organizó todo eso para generar morbo y atraer más gente al evento. Anunciaron a Cuevita doble, y ahí comenzaron los problemas”, relató Susan Bernal.

La mujer aseguró que estas intimidaciones comenzaron a llegar desde Perú, aparentemente debido a este incidente. “El coordinador me dijo que había recibido amenazas de Perú, donde me acusaban a mí de organizar todo esto. No querían al imitador cerca de Pamela, ya que ya bastaba con el tema de las rosas azules”, comentó.

Empresaria que llevó a Pamela Franco a Europa hace fuertes acusaciones. (Captura de Willax TV)

Además, enfrentó dificultades con la organización debido a la falta de coherencia en la comunicación con el supuesto representante de Pamela Franco. “Las cosas que nosotros coordinábamos con Miguel, Pamela decía que no. Entonces yo no sabía con quién coordinar”, explicó.

Bernal expresó su frustración por esta situación y mencionó que se sintió como si estuviera tratando con delincuentes. “Le dije a Miguel que yo había contratado a una artista, que estoy tratando con delincuentes. Son gente de Trujillo, gente fuerte”, añadió, subrayando la gravedad de las amenazas que recibió.

Queda por ver cómo se desarrollará esta situación y si se tomarán medidas adicionales para garantizar la seguridad y el éxito del futuro de la artista.

Empresaria que llevó a Pamela Franco a Europa reveló la fuerte suma de dinero que perdió por la cantante. | Amor y Fuego.

Gira de Pamela Franco generó pérdidas

‘Magaly TV La Firme’ reveló el pasado 30 de julio un panorama desalentador para una empresaria peruana tras la fallida gira europea de la cantante de cumbia Pamela Franco. Susan Bernal, la afectada, declaró que había experimentado considerables pérdidas económicas debido a la baja asistencia a los eventos de la intérprete.

En una entrevista con el reportero de Magaly Medina, la mujer compartió su frustración, explicando que había invertido una suma significativa confiando en la popularidad actual de la cumbiambera, expareja de Christian Domínguez, y en la expectativa de grandes multitudes.

Sin embargo, la realidad fue muy distinta, ya que los conciertos no atrajeron al público esperado. Bernal afirmó estar decepcionada con los resultados y detalló haber realizado gastos adicionales por los caprichos de Pamela Franco.

Pamela Franco cuenta que su gira en Europa fue un éxito.

“Debemos seguir adelante. La gente estaba aburrida y sentada. Estoy decepcionada, nosotros trabajamos para ganar. Es fuerte la inversión, más los caprichos de ella en todo momento”, comentó a las cámaras del espacio de farándula.

También destacó que, en uno de los eventos en Madrid, asistieron tan solo 80 personas, incluidos los familiares de los promotores, lo cual llevó a los organizadores a instruir a la empresaria para que no publicara nada sobre el concierto para evitar la vergonzosa exposición en los medios.

No obstante, no todo fue negativo durante la gira europea. El único show que tuvo éxito fue el concierto en Barcelona, celebrado el viernes 26 de julio, donde se logró llenar el local.

Empresaria que llevó a Pamela Franco de gira por Europa confiesa que fue un fracaso. (Captura: Magaly TV La Firme)