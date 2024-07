Magaly Medina lanza advertencia a Karla Tarazona por beso con Christian Domínguez: “Te lo van a Chabelear otra vez”

Magaly Medina lanza advertencia a Karla Tarazona tras beso con Christian Domínguez. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En el programa ‘Magaly TV La Firme’ del 30 de julio, la conductora Magaly Medina sorprendió a su audiencia con un nuevo ampay que muestra a Karla Tarazona y Christian Domínguez besándose, confirmando así una reconciliación que ambos habían negado repetidamente. Las imágenes fueron captadas en la fiesta de cumpleaños de Domínguez, organizada por Tarazona en su casa, lo que Medina calificó como una muestra de la “farándula estresante y enfermiza”.

Magaly inició sus comentarios criticando la actitud de la conductora de ‘Préndete’. “Qué patética mujer puede ser,” expresó, y luego añadió, “estas mujeres que dicen que se quieren a sí mismas, que se creen muy empoderadas de su vida, pero que, sin embargo, pueden volver a repetir el plato con un ex que las dejó muy mal paradas, muy maltrechas emocionalmente.”

La conductora resaltó la incongruencia entre las declaraciones públicas de la pareja y sus acciones. “Hoy sí, lo que ellos tanto se obstinaban en negar, una y otra vez, que habían retomado su relación”, mencionó, recordando una reciente entrevista en la que locutora de radio afirmó que sería irresponsable retomar la relación con Domínguez ‘debido a las heridas emocionales que aún debían sanar’.

Las imágenes mostradas en el programa, para Medina, dejan claro que el beso no fue un gesto amistoso ni accidental, y que más parece algo de tiempo. “No es que él me robó un beso. No es que nos confundimos y era en el cachete, que el tiro de la cámara estaba mal porque lo tenemos de dos ángulos diferentes,” explicó. “Eso es un beso en la boca y es un beso de gente que ya parece haberse encontrado.”

Asimismo, Medina lamentó la presencia de los hijos de ambos en la fiesta, subrayando la responsabilidad que tienen como padres en proteger la emocionalidad de sus hijos. “Los chicos, que dicen ellos tanto cuidar y proteger, estaban totalmente enterados de que esas entradas a la casa de Karla no solamente era para jugar con los niños, sino también para compartir con la madre”, declaró.

Finalmente, la conductora advirtió sobre las posibles consecuencias de esta reconciliación, y afirma con seguridad que el cantante de cumbia volverá a engañar a Karla y espera que esta vez no la veamos llorando ni mostrando pruebas. “Después que Karla no venga a llorar o venga a mostrar calzones en la mano, que encontró un labial, un calzón, que no venga porque la van a chabelear otra vez,” sentenció, asegurando que esta situación no tendría un final feliz.

¿Qué es ‘Chabelear’ para Karla Tarazona?

El término ‘chabelear’ ha adquirido un significado muy particular gracias a Karla Tarazona, la reconocida conductora radial y figura pública peruana. Tarazona ha utilizado este término para describir situaciones en las que alguien interviene de manera desleal en una relación, quitando algo valioso de otra persona.

La historia detrás de esta palabra se remonta a la prolongada disputa entre Tarazona e Isabel Acevedo. Hace seis años, la bailarina se involucró en la relación de la exmodelo con el cantante Christian Domínguez, lo que generó un intenso conflicto entre las dos mujeres. Esta tensión llevó a que Karla mencionara frecuentemente a Acevedo en casos de infidelidad en el ámbito de la farándula.

El uso del término ‘chabelear’ se popularizó cuando la exmiss comparó a Anthony Aranda con ‘Chabelo’ por haberse involucrado en el matrimonio de Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo Cuba. Thais Casalino, en el desaparecido programa ‘Mujeres al mando’, reveló cómo surgió el término: “Necesito contar esto, porque Karlita, tengo que contarlo, tengo que decirlo. Cuando estábamos viendo la nota, a Karla se le escapó... se le escapó y dijo: ‘Este Anthony definitivamente es un ‘Chabelo’”.

Al escuchar las palabras de Karla Tarazona, todos en el set le pidieron que explique el significado. En medio de risas y comentarios, señalaron que Tarazona iba a utilizar el diccionario de la ‘Real Academia de la Farándula’ para definir sus términos. Tarazona explicó: “Hace muchos años, por la situación que yo pasé, muchos decían que el verbo ‘chabelear’ significaba quitar algo”.

Karla Tarazona y Christian Domínguez retomaron su relación, según 'Magaly TV La Firme'. | Composición/Infobae