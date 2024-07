Drama venezolano en Perú: Los rostros de angustia y desprotección por el cierre de la embajada de Venezuela

Venezolanos piden ayuda para obtener sus pasaportes y denuncian agresión policial. | Infobae Perú / Ricardo Mc Cubbin

La mañana del 31 de julio, un día después de que se anunciara el cierre y cese indefinido de los trámites consulares en la embajada de Venezuela en Perú, cientos de venezolanos se congregaron a las afueras de la oficina consular. Infobae Perú fue testigo de escenas desoladoras: rostros de angustia y cansancio, miradas perdidas en la espera interminable de los extranjeros que hoy se encuentran atrapados en una situación de desprotección total por culpa del régimen de Nicolás Maduro.

Las imágenes captadas por este medio han mostrado cómo los extranjeros han pernoctado en la sede de su embajada, ubicada en la cuadra 2 de la avenida Arequipa, en Lima. Durante la mañana, varios de ellos fueron vistos con cobijas y frazadas para protegerse del frío, que este miércoles pareció ser el más fuerte de la semana. La fila comenzó a crecer a medida que más personas llegaban buscando respuestas y soluciones a su situación.

Según la información recogida, alrededor de las 2 de la madrugada, los diplomáticos venezolanos abandonaron la embajada rumbo a Venezuela, cumpliendo órdenes del dictador Nicolás Maduro. A su salida, aseguraron a sus connacionales que a las 9 a.m. recibirían atención por parte de los funcionarios consulares, pero esa promesa no se cumplió y la puerta de la embajada no volvió a abrirse más.

“Nos quedamos sin pasaportes, pasaportes pagados, impresos y traídos hasta aquí (Lima)”, mencionó una ciudadana extranjera que denunció que la Policía de Perú (PNP), que resguardaba al embajador, agredió a un grupo de venezolanos que intentaron acercarse a él. Ante ello, con cartel en mano, pedía la presencia de Óscar Pérez, presidente de la Unión Venezolana en Perú, para que ayudara a sus compatriotas a regularizar el trámite.

Tibisay Rodríguez comenta que desde ayer no recibe respuestas de las autoridades diplomáticas de su país. | Infobae Perú / Ricardo Mc Cubbin

Personas de la tercera edad, como Tibisay López, una abuela venezolana que busca reencontrarse con sus nietos y demás familiares en Venezuela, permanecen en espera desde el martes. Algunos incluso esperan desde el lunes 29 de julio, día feriado en Perú por sus fiestas patrias, anticipando que al día siguiente se generaría una cola en el lugar por las irregularidades que se venían advirtiendo en el proceso electoral. La fila, lamentablemente, se extendió por varios kilómetros, sin que se ofreciera una solución clara.

Un joven venezolano vino desde la ciudad de Huancayo para recoger su pasaporte en la embajada de Venezuela en Lima. | Infobae Perú / Ricardo Mc Cubbin

Hay quienes también han manifestado desconocer las razones del porqué no hay atención en la oficina consular venezolana debido a la falta de información clara. No pueden retirarse inmediatamente porque son extranjeros que radican en provincias alejadas a la capital. “Estoy aquí desde la 1 de la mañana y no dan ninguna respuesta. Todo el sistema diplomático se ha retirado y no hay ningún comunicado oficial o al menos directamente de ellos”, mencionó un venezolano que llegó desde Huancayo y gastó más de 400 dólares para realizar el trámite de su pasaporte, suma que si se incluye pasaje de viaje hasta Lima y otros gastos añadidos como hospedaje y alimentación, llega a los 500 dólares. “El pasaporte más caro de Latinoamérica”, puntualiza.

Rubí Guerreo, abogada penalista, comenta que su hija menor de edad y que este año se gradúa de la swcundaria, no tiene documentos vigentes. | Infobae Perú / Ricardo Mc Cubbin

Rubi Guerrero, madre y abogada penalista venezolana, es otra de las tantas afectadas. Reveló que ella realizó el trámite para el pasaporte de su hija, quien está próxima a graduarse de sus estudios escolares para continuar con sus estudios superiores. Sin embargo, la situación actual en su embajada las ha puesto en una situación complicada. “Tenemos derecho a una vida y a una identidad. Ella no tiene documentos en el Perú, ella está estudiando y necesita su pasaporte para graduarse del colegio y va a pasar a la universidad. Pedimos a Migraciones a intervenir. Hay ancianos y niños que están esperando”, manifestó.

“Estamos vulnerados en nuestros derechos. No ha venido ninguna ONG a dar la cara y nos dicen que tenemos que esperar que se restablezcan las relaciones diplomáticas, pero han pasado ya 72 horas y ya se han ido el embajador, los diplomáticos y nosotros queremos que alguien intervenga y nos den los pasaportes y las visas”, añadió la madre que llegó al Perú hace seis años con el primer éxodo venezolano.