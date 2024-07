Angelo Fukuy revela cómo los Hermanos Yaipén descubrieron su talento: “Yo trabajaba de mozo”

Angelo Fukuy es uno de los cantantes de cumbia con gran trayectoria nacional, su voz en temas como ‘Lárgate’ y ‘Ojalá que te mueras’ siguen vigentes en la memoria de su público, pese a que ya pasaron varios años del estreno de las mismas.

El artista ganó gran popularidad siendo parte de la agrupación norteña ‘Hermanos Yaipén’; sin embargo, llegar hasta ellos fue gracias a su talento y un pequeño golpe de suerte que hizo coincidir a los fundadores en el lugar donde estaba Fukuy.

El cantante concedió una entrevista para Reporte Semanal, en donde recordó su infancia y sus inicios en la música. Durante su relato, reveló que tuvo una época en la que trabajó como mozo, pero la dueña del local se enteró que tenía talento para el canto.

Fue allí que, además de trabajar atendiendo a las mesas, le dieron la oportunidad de cantar los fines de semana y así tener mejores ingresos. “Ayudando a los mozos a limpiar las mesas, en la cocina. Justamente la señora Manuelita se enteró de que yo cantaba y me dice de lunes a jueves trabajas y viernes a domingo cantas”, relató.

Ángelo Fukuy revela cómo Hermanos Yaipén descubrieron su talento.

Sin embargo, jamás imagino que esa sería su oportunidad de oro. Fue en uno de los ensayos con la orquesta digital de la cevichería que aparecieron quienes se convertirían en las personas que descubrirían su talento: Walter y Javier Yaipén.

“En esos días del mes de julio coordiné para tener un ensayo con el grupo digital de la cevichería justo en ese ensayo fue que ya era hora para cerrar y llegaron dos personas, los hermanos Yaipén”, relata con emoción al recordar esos momentos.

En ese instante, Walter lo llama a su mesa para destacar que tenía talento para el canto y, además de ello, le preguntó si sabía cantar cumbia, con la respuesta positiva inició la aventura que lo llevó al éxito que ha crecido hasta el día de hoy.

“Me llamaron. Walter me llama, me acerqué y me decían, te he escuchado cantar, cantas bien, sabes cantar cumbia? Sí, le dije”, sentenció sobre el tema.

Ángelo tiene claro que el éxito que ha cosechado no solo es producto de su esfuerzo y la vitrina que le ha dado Hermanos Yaipén como artista, sino también la aceptación del público que lo sigue escuchando hasta el día de hoy. “Son las canciones que el público hizo éxito y nos sentimos muy bendecidos por ello, porque nosotros los artistas no seríamos nada sin ellos”, comenta emocionado el artista

El duro momento que le tocó vivir junto a su familia

Llegar al éxito no fue fácil y su vida no fue color de rosa. Ángelo Fukuy confiesa que cuando vivía con su familia en Trujillo sufrió el desalojo y el triste momento de ver como tiraban abajo su hogar. Después de eso muchas personas le tendieron la mano y cuando llegó a Trujillo, llegó a la cevichería que, con el tiempo, se convirtió en el lugar donde descubrieron su talento y dio el salto a la fama.

Angelo Fukuy cantó "Lárgate" durante show en Piura.

“Teníamos un ranchito, una casita, nos desalojaron y vimos cómo destruyeron todo , la casa en la que habíamos vivido por años, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos conocido a muchos amigos en el camino. Llegué a Trujillo, conocí a muchas personas maravillosas, la cevichería Coquito me abrió las puertas para trabajar”, comentó sobre su vida.