La vez que Pamela Franco acusó a Dorita Orbegoso de meterse en su relación con ‘Chemo’ Ruiz

El programa ‘Amor y Fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, revivió un escándalo que remonta varios años atrás, cuya protagonista fue la cantante Pamela Franco. En ese entonces, una joven cumbiambera denunciaba que su pareja, el exfutbolista Chemo Ruiz, que la había traicionado.

Además, señalaba como responsable a Dorita Orbegoso, exesposa del Chemo. En el fenecido programa de Magaly Medina, de Latina TV, Pamela Franco reveló que Ruiz mantenía conversaciones inapropiadas con la exvedette, a pesar de estar en una relación con Franco.

Las polémicas conversaciones que Pamela encontró en el teléfono de Ruiz fueron determinantes. En uno de los mensajes, Chemo le decía a Dorita: “Bueno mujer, ya no te molesto. Nos vemos el 25, nos hablamos temprano y si no te voy a buscar. Hasta el fin del mundo te seguiré. Ya tú sabes”. Las palabras demostraban una clara intención de mantener un lazo afectivo con Orbegoso, con quien estaba en proceso de divorcio.

No obstante, Dorita Orbegoso intentaba mantener distancia. Así respondió a Ruiz: “Hola Marco, cómo estás. Mira, estuve pensando en lo que hablamos estos días y la verdad no creo conveniente hablar contigo. Yo te deseo lo mejor, que te vaya súper bien en tu relación, pero para mí ya es un tema cerrado”. A pesar de ello, Chemo insistió en continuar el contacto. En otro mensaje, manifestaba: “¿Te puedo llamar? Puedes hablar para solo decirte una cosa, te entiendo, tampoco quiero incomodar en tu vida”.

Ante esta situación, Pamela Franco decidió pronunciarse en el programa de Magaly Medina. Visiblemente afectada por lo sucedido, expresó su decepción y responsabilizó a Dorita Orbegoso por supuestamente alimentar las intenciones de Chemo Ruiz.

“Cuando vi las conversaciones, más que molestarme, me bajoneó un montón porque eso pasa cuando alguien quiere y a mí me afectó mucho. Si él ha querido algo con ella y si se tomó alguna atribución, algún tipo de confianza, es porque ella se lo ha permitido”, recalcó la cantante.

La cantante agregó que la naturaleza de las conversaciones dejaba mucho a la imaginación y reconoció que Chemo había cometido un error que no podía justificar. “Es una conversación que deja volar la imaginación. Yo sé que él ha cometido un error, no lo voy a justificar en ningún momento”, añadió Pamela Franco, quien extrañamente indicaba que aún no se había probado la infidelidad del exfutbolista, pese a la existencia de los chats de WahtsApp.

Aunque intentaba defender a Chemo Ruiz, se tuvo que quedar callada cuando Magaly Medina le mostró unas imágenes donde se ve a Dorita Orbegoso revelando a su reportera que Chemo Ruiz no la buscaba para firmar el divorcio. Al contrario, su intención era regresar con ella.

¿Qué dijo Dorita Orbegoso en esa ocasión?

Al ser consultada Dorita Orbegoso en esa oportunidad, indicó que ya no quería hablar más de su expareja. “Lo de Marco es un tema cerrado, fue un tema de pareja. No quiero hablar de ese tema”, remarcó ante la insistencia de la prensa, demostrando incomodidad y una clara intención de no involucrarse más en el asunto.

Este informe de ‘Amor y Fuego’ que recuerda la traición que sufrió Pamela Franco de parte del Chemo Ruíz, llega en medio de las acusaciones contra la cantante, quien es señalada como la nueva pareja de Christian Cueva, luego que éste se separara de su esposa Pamela López.

Recordemos que la propia Pamela Franco admitió que había tenido una relación extramatrimonial de dos años con Christian Cueva, antes de que ella tuviera una relación con Christian Domínguez. Tras salir a la luz este romance, la cantante pidió disculpas en medio de lágrimas a Pamela López, resaltando que estaba arrepentida.

Sin embargo, nuevamente se tejen especulaciones sobre una posible reconciliación entre la pareja. Hasta el momento, Pamela Franco y Christian Cueva han preferido no referirse al respecto.

