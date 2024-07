‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: lo último sobre la farándula y reacciones a la pelea de Brunella Horna y Ana Paula

Hermana de Magaly le pregunta por su hijo

“Mucho hablan de tu hijo, nunca está en las reuniones, nunca los pones en tus fotos, nunca sale en Instagram, no está en ningún lado, no estuvo ni en tu matrimonio. La gente dice: ¿Qué le pasa? ¿Tiene una relación mala con el hijo? Es más, dicen ahora: ‘Prefirió irse al otro lado del charco para no estar cerca a su madre’. ¿Qué hay de eso?”, fue la pregunta.