Brunella Horna arremete contra Ana Paula Consorte y le manda consejo a Paolo Guerrero: “Dile que pague la multa y se vaya feliz”

Sigue la polémica entre Paolo Guerrero, Richard Acuña y el club de la Universidad César Vallejo. Esto luego de que el futbolista se negó a ingresar a la cancha en el partido contra Alianza Lima que se realizó el pasado 14 de julio en Trujillo.

Al respecto, Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, comentó que si Paolo Guerrero deseaba ir a otro club deportivo, su esposo no permitirá su salida del plantel tan fácilmente y que si desea irse tendrá que pagar una penalidad como cualquier otro contrato.

“Si él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a dar, no lo va a ceder. Si eso pasa, como en cualquier otro trabajo, tiene que pagar tu penalidad”, expresó en ‘América Hoy’ el pasado lunes 15 de julio.

Al respecto, Ana Paula Consorte usó su canal de difusión y publicó un extenso mensaje, donde desmiente a Richard Acuña y al entrenador Guillermo Salas, asegurando que ellos sabían con anterioridad que Paolo no se encontraba en óptimas condiciones para jugar en dicho encuentro contra los íntimos.

“Paolo le comunicó a Richard Acuña, que no jugaría más, le comunicó al entrenador que no se sentía apto o en condiciones para jugar, de que se haga el desentendido no es culpa de Paolo, pero él se lo comunicó, el jueves a tu marido y el viernes al entrenador y le pidieron que vaya por lo menos acompañar al equipo”, escribió en parte del mensaje.

En otro parte de su texto, calificó a Brunella Horna como una persona totalmente desinformada y deslizó que no conversa con el padre de su hijo porque no le ha contado cómo han sucedido las cosas. “Mujer, ¿vives con tu marido? ¿Tienes una conversación con el día a día? Al parecer no, porque hablas tontería y media. Pregúntale bien a tu marido que él sabía”, detalló.

Además, calificó de “mentirosos y de víctimas desentidadas” a los dirigentes del club deportivo de Trujillo. Finalmente, le dio un consejo a la joven conductora de ‘América Hoy’, de empaparse bien del tema del club deportivo que dirige su esposo, antes de salir hablar incoherencias. “Consejo: Conversa bien y asesórate bien con tu marido antes de seguir hablando tanta pavada”, acotó.

Brunella Horna arremetió contra Ana Paula Consorte: “Paga la multa y vete feliz”

Brunella Horna no se quedó callada y de inmediato le contestó a Ana Paula Consorte, mediante el magacín de América TV, la mañana del martes 16 de julio. La compañera de Ethel Pozo dedicó, los últimos minutos de su espacio televisivo, para dirigirse a la garota, enviándole un consejo para el padre de sus dos últimos hijos. Pero también resaltó que la bailarina tendría algo personal contra la conductora peruana.

“No sé si tienes algo en contra mío o qué. Solamente te aconsejo y tómalo bien, que le digas a tu esposo, tu marido, a tu conviviente como le quieras decir que pague la multa y se van felices al equipo que ustedes quieran”, indicó.

Cabe resaltar, que la popular ‘Baby Bru’, prometió extenderse y responder al día siguiente, parte por parte de todo lo que asegura la pareja del ‘Depredador’en el comunicado que publicó en su canal de difusión de Instagram. “Bueno, no ha dado mucho el tiempo, pero no te preocupes que mañana te respondo cada detalle que me has escrito, Ana Paula”, indicó.

