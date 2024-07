Más de 40 partidos podrían ser parte de las Elecciones 2026: JNE registró 22 mil fichas de afiliación solo en el último día del plazo

JNE propone que Elecciones Generales 2026 se convoquen con un año de anticipación

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registró 22 090 fichas de afiliación a organizaciones políticas el 12 de julio de 2024, día en que vencía el plazo para dicho trámite. Esta afiliación es un requisito indispensable para participar en las elecciones primarias con miras a las Elecciones Generales 2026.

Luis Grillo, jefe de la Oficina de Servicios al Ciudadano del JNE, indicó que estas fichas corresponden a 59 padrones presentados ese día. Explicó que los documentos son primero recibidos por la mesa de partes, donde se verifica su forma, para luego ser enviados a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas para una revisión de fondo.

En un esfuerzo por facilitar el proceso, el JNE habilitó la mesa de partes en el jirón Cusco 653 durante el sábado 6 y domingo 7 de julio, anticipando un aumento en la presentación de solicitudes de afiliación en los días previos al cierre del plazo.

El JNE también decidió recibir los padrones de afiliados por orden de llegada, prescindiendo de cita previa, con el fin de atender de manera eficiente las solicitudes de las organizaciones políticas.

Cabe mencionar que, el JNE tiene inscritas a 30 organizaciones políticas y cuenta con 20 en proceso de inscripción. Si todas completaran su registro, más de 40 partidos podrían participar en las Elecciones Generales 2026, un número considerablemente alto en comparación con otros países de la región.

El plazo para que los partidos culminen su formalización ante el JNE y queden habilitados para participar de la contienda electoral del 2026 está contemplada para abril del 2025, conforme a lo previsto en la norma, explicó José Manuel Villalobos a RPP.

“A la convocatoria a las elecciones (2026), que se va a hacer un año antes, el registro va a cerrar y solo los que hayan logrado inscribirse hasta ese día van a poder competir [...] Abril 2025 vence el plazo para inscribir partidos para postular a las elecciones generales”, indicó en Ampliación de Noticias.

¿Cuáles son las organizaciones en proceso de inscripción?

Ahora Nación - AN Batalla Perú Coalición Transformadora Tierra Verde Partido Centro Unidos - Unidad Nacional Independiente Dignidad, Orden y Solidaridad Partido Ciudadanos por el Perú Partido Cívico Obras Partido del Buen Gobierno Partido Democrático Federal Partido Humanista Peruano P.H.P Partido País Para Todos Partido Político ADP Partido Político Cooperación Popular Partido Político Fuerza modernaM Partido Político Integridad Democrática Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! Partido Político Popular Voces del Pueblo Por Amor al Perú Resurgimiento Unido Nacional - RUNA Unidad y Paz Visión Perú

Si no me inscribí, ¿aún podré postular?

Sobre este punto, Villalobos señaló que los interesados en ser candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia están obligados a pertenecer a un partido. Sin embargo, en el caso de los aspirantes al Senado, Cámara de diputados y el Parlamento Andino aún tendrían oportunidad, ya que la ley reserva el 20% de las listas de postulantes para “invitados”.

“Les llaman invitados, que son aquellas personas que no pasan por el proceso de elecciones primarias, sino que son designados a dedo dentro de las listas. Y ese 20% no requiere afiliarse. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, no pertenezco a ningún partido, mañana no voy a estar en ninguno de los padrones de afiliados de los partidos, pero más adelante un partido me quiere invitar a ser candidato al Senado o como diputado sin tener afiliación, yo podría entrar a esa lista de candidatos, no a la plancha presidencial”, sostuvo Villalobos al medio en mención.