Marina de Guerra del Perú advierte por olas de hasta el doble de su tamaño normal desde este sábado 13

Marina de Guerra del Perú emitió un aviso para dar a conocer que habrá oleaje anómalo.

Oleajes de ligera a moderada intensidad se registrarán a lo largo del litoral peruano desde este sábado 13 hasta el miércoles 17 de julio, según un reciente aviso de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú.

Esa división especializada detalló que, en el litoral norte, el oleaje comenzará de manera ligera la tarde del sábado 13 de julio. En el litoral central, desde Salaverry (La Libertad) hasta Callao, y entre el primer puerto y San Juan, el fenómeno se presentará a partir de la madrugada del mismo día.

Además, se prevé que en esta región central la intensidad aumente a moderada en la tarde del sábado, para luego volver a ser ligera el domingo 14 de julio. En el litoral sur, el oleaje ligero se manifestará desde la madrugada del sábado 13.

La recomendación de las autoridades del Callao es que la población se mantenga alejada de los muelles y zonas colindantes con el mar, por lo menos, hasta el sábado 8 de junio.

“Los oleajes del suroeste afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste”, señala el aviso de la Marina de Guerra.

De acuerdo a la clasificación del estado de mar en la zona costera, se denomina oleaje ligero cuando el mar presenta alturas de olas hasta en un 50 % más sobre sus características normales.

En tanto, el oleaje moderado se presenta cuando el mar alcanza alturas de olas hasta el doble de sus condiciones normales.

Cierran más puertos del litoral peruano a causa de oleajes anómalos. (Gestión)

Ante este aviso, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió una serie de recomendaciones en respuesta a este fenómeno.

Instó a las autoridades regionales y locales a guiar a la población en la implementación de medidas de protección adecuadas para evitar accidentes y daños materiales.

Evitar actividades deportivas y recreativas

Entre las medidas, se aconseja suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y retirar las flotas menores a tierra firme.

Asimismo, el Indeci recomendó evitar actividades deportivas y recreativas en el mar, así como la instalación de campamentos cerca de las zonas costeras durante el periodo de oleaje.

¿Oleajes anómalos seguirán en los próximos días? Esto dice la Marina de Guerra| Andina

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), del Indeci, está monitoreando los departamentos de la costa en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la Dihidronav.

Este monitoreo tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna tanto a las autoridades como a la población sobre las condiciones del mar y responder a cualquier eventualidad que pueda ocurrir durante estos días de oleaje.

Estas medidas buscan mitigar los posibles efectos del oleaje en la ciudadanía y en las infraestructuras costeras, subrayando la importancia de la prevención y la preparación ante fenómenos naturales.

Mar se salió en el Callao

A inicios de junio pasado, la Marina de Guerra emitió un aviso similar de oleaje anómalo en el litoral peruano. La mañana del miércoles 5 de ese mes, se reportó que el mar se salió en el distrito de La Punta, en el Callao.

Ese día, una parte de la Plaza Grau, adyacente al muelle, se inundó. El agua se acumuló en el área llamada el Paseo de Anclas, lo que llevó al personal municipal a acordonar el sitio con cintas de seguridad e iniciar labores de limpieza.

Los transeúntes y residentes observaron el suceso y solicitaron a las autoridades que alerten a la población para que se mantenga alejada y acate el aviso de la Marina.

“No es la primera vez que pasa. Yo no me he asustado, pero sí sería bueno que no solo limpien, sino que haya personal cuidando que la gente no se acerque”, comentó —en ese momento— una residente chalaca.