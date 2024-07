Magaly Medina critica a André Carrillo por rechazar convocatoria a la selección: “Soberbio, te debes a tu camiseta”

Magaly Medina no se quedó callada y arremetió contra André Carrillo, quien ha hecho noticia por sus recientes declaraciones sobre su negativa a ser convocado en la selección peruana de fútbol. El deportista sorprendió al confesar que Ricardo Gareca le hizo un llamado previo a viajar a Arabia, advirtiéndole que podría no estar en el equipo titular para los encuentros internacionales.

El deportista, contó que en su conversación con el popular ‘Tigre’, él solo atinó a decir que ‘convoque a otra persona’. “El profe Gareca me dice Carrillo, me he enterado de que vas para Arabia, ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo. Le dije yo no voy a ir a argentina a pedirle leche. Le dije, profe, convoque a otro”, comentó al inicio en el programa ‘Enfocados’, causando la risa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Incluso, le hizo hincapié al entrenador, asegurando que existen más jugadores al interior del país, desde donde podía escoger a su siguiente convocado. “Ahí tiene clubes en Perú, vaya a Huancayo, a Ayacucho, saque su extremo, le dije”, fueron sus palabras.

Ricardo Gareca y el día que ‘amenazó’ a André Carrillo con borrarlo de la selección peruana si jugaba en Arabia Saudita. Crédito: Getty Images

Magaly Medina en desacuerdo con estas declaraciones.

Tras oír estas palabras, la presentadora Magaly Medina explotó contra el deportista. En su programa del 8 de julio, la figura de ATV lamentó las declaraciones del popular ‘Culebra’ y lo calificó de soberbio. “Soberbio, diciendo que él prefiere ir a jugar a Arabia, que ir a jugar por su selección y que le dijo al profe Gareca que se vaya a buscar otros jugadores por los pueblos”, mencionó al inicio.

Tras ello, criticó que sus colegas también se hayan reído de esas declaraciones. Mencionó que el futbolista prefirió una liga poco competitiva por dinero. Sin embargo, señaló que cuando uno es llamado para representar a su país, no debería haber razón para no hacerlo.

Magaly Medina en contra de declaraciones de André Carrillo.

“No es para reírse, pero todos le celebran y él se fue a jugar a una liga no competitiva, todo por el billete y cada uno es libre de decidir cuanto billete quiere ganar en la vida. Pero cuando te convocan por tu selección, creo que te debes a tu camiseta, es tu país”, agregó evidentemente molesta.

Además, le dio la razón a Ricardo Gareca sobre su advertencia antes de sus decisiones. Pues no esforzarse en su rendimiento como futbolista, finalmente le generará ciertas consecuencias negativas. Por eso, señaló que ahora ‘no sirve’ para la selección peruana.

“Gareca tenía razón porque le dijo si te vas a una liga tan poco competitiva como una liga árabe, ahí no me vas a servir a mí, como no sirvió ahora porque sigue jugando en esta liga árabe”, agregó la periodista de espectáculos.

André Carrillo dice que le encanta salir y Magaly Medina lo llama soberbio. | Composición/Infobae

Finalmente, resaltó que su estado físico no ha sido el mejor porque estaba en una competencia de segunda división, aunque está ha ascendido, pero de todas maneras no está dentro de los mejores del mundo. Por esa razón, mencionó que su regreso a Perú para la competencia internacional terminó en un ‘papelón’, pues el rendimiento no es el mejor.

“No está en buen estado físico, vino a jugar por la Copa América e hizo tremendo papelón, porque mejor ni siquiera hubiera venido”, finalizó la periodista sobre el tema.