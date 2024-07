América TV es desmentido por esposa de acróbata fallecido en ‘El Reventonazo de la Chola’: “Él se cayó, no lo auxiliaron”

América TV es desmentido por esposa de acróbata fallecido en ‘El Reventonazo de la Chola’. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, transmitida el 4 de julio, las cámaras del programa obtuvo las declaraciones de Alondra Amaya, viuda de Leo Nava, el acróbata que falleció recientemente en el set de ‘El Reventonazo de la Chola’. La joven se pronunció con desgarradoras palabras sobre las circunstancias que llevaron a la trágica muerte de su esposo.

Amaya desmintió el comunicado oficial de América Televisión, que afirmaba que el artista había fallecido de manera inexplicable. “La primera no lo pudo realizar, se cayó. Ella lo volvió a realizar y él es donde sufre la caída y ahí es donde él se golpea. Se golpea parte de la cabeza. Pero no hubo una atención inmediata. No hubo ni una reacción ante eso. Si él estuviera todavía aquí conmigo, ustedes lo hubieran llevado a un hospital más cercano”, explicó la madre de familia, visiblemente afectada.

Alondra continuó relatando los eventos del fatídico día, señalando que su esposo, Leo Nava, cayó durante su actuación en el set y no recibió atención inmediata. “Después de caerse en el set de la Chola Chabuca, él no veía la hora que llegara ese momento para irse”, agregó.

¿Cómo ocurrió todo?

Hace unos días, la producción de la ‘Chola Chabuca’ invitó a varios circos a su sede en Pachacamac para presentarse el 3 de julio a las 11 de la mañana, entre ellos el ‘circo Caricato’ de Ventanilla, donde uno de los artistas era Leo Nava. Según Amaya, el padre de su hijo salió de casa a las 6 de la mañana, orgulloso de aparecer en televisión y dedicando el día a su hijo, que nacerá en un mes.

“Él no veía la hora que llegara ese momento para irse”, comentó la mujer que se encuentra embarazada del fallecido, y entre lágrimas recuerda lo último que le dijo su esposo.

Según las redes sociales de Samantha Batallanos, Robotín y La Pánfila, la grabación del programa comenzó a la 1 de la tarde, y aproximadamente a las 2 de la tarde, según Amaya, su esposo sufrió la caída. Sin embargo, el comunicado de América Televisión menciona solo un raspón. “Nadie auxilió a mi pareja después de golpearse en la cabeza”, afirmó Amaya.

Leo no culminó su acto y todos se fueron a almorzar a las 12:50 de la tarde. A las 1:15 de la tarde, encontraron a Leo Nava inconsciente en el baño, según el comunicado del canal. “Ya llegando a la clínica, él ya había fallecido”, declaró Amaya. Agregó que la producción de ‘La Chola Chabuca’ no se comunicó con ella de inmediato. Solo unas personas se acercaron, pero no eran oficiales de la producción.

La necropsia de Leo Nava arroja ‘edema cerebral’

La necropsia de Leo arrojó edema pulmonar y cerebral, y la verdad sobre dónde falleció aún está en investigación. Amaya, de 20 años, lamenta la falta de apoyo y claridad sobre lo sucedido: “El único que pido es apoyo, porque yo me quedo sola con mi hijo, sin él. Era mi único sustento aquí en mi casa”.

Mientras tanto, una mujer llora la pérdida del padre de su hijo, buscando respuestas y justicia en medio de su dolor.

