Magaly Medina expone audio revelador de violenta pelea en fiesta de Pamela Franco: “Él pelao no será Carlos Morales”

Fuerte y claro. En la edición del 3 de julio de ‘Magaly TV La Firme’, la periodista Magaly Medina difundió un impactante audio que muestra una pelea durante la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco. Según Medina, el audio fue enviado a través del chismefono y revela la presencia de cumbiambera en medio de una disputa violenta.

“Tenemos un audio que nos llegó a través del chismefono de esta pelea, donde lo que se va a notar es la presencia de Pamela Franco en medio de esta disputa. Una disputa callejera de borrachos queriendo pegarse, amenazándose”, comentó Medina.

“Una disputa callejera de borrachos queriendo pegarse, amenazándose, ¿no? Donde ella sale a tratar de calmar a sus invitados, pues entre borrachos se están amenazando, ahora, amenazaban a un pelado. No sabemos si es este pelado, ¿no? Porque también a él le dicen el pelado, creo, ¿no? Así lo conocen en el medio farandulero”, agregó.

En el clip de voz, también se escucha a varias personas involucradas en la pelea, con lenguaje florido y amenazas, mientras que la exconductora de ‘América televisión’ intenta calmar la situación. En un momento se la escucha decir: “Papá tranquilo, todo va a estar bien, llévenselo a mi papá de acá”, mostrando su preocupación por la seguridad de su padre.

Medina mencionó que los participantes de la pelea hacían referencia a un “pelado”, insinuando que podría tratarse de Carlos Morales, el organizador de eventos presente en la fiesta. La conductora destacó que Pamela trató de intervenir y detener la pelea.

“Algo decían del pelao, ese pelao, no sé quién, no sé si se dirigían a este, a este conocido organizador de eventos, pero de ahí alguien le dice con una voz así, queda como de mujer, Pamela, adentro, adentro, Pamela, claro, ¿qué haces ahí metida, no? Que lo, claro, le dice, llévate a mi papá. Y ella se mete un rato porque ya iba a cantar su orquesta, pero ella se va casi a los minutos de terminar esta pelea, porque ya era bien rochoso”, dijo Magaly.

Finalmente, Magaly Medina subrayó lo desafortunado de que una celebración de cumpleaños terminara en una pelea. “Qué feo que tu cumpleaños termine en una bronca fea”, concluyó la conductora.

Peluchín critica anuncio de separación de Christian Cueva de Pamela López

El presentador Rodrigo González no dejó pasar por alto el reciente anuncio de separación del futbolista Christian Cueva de Pamela López, realizado tras el escándalo en el cumpleaños de Pamela Franco. La noticia fue revelada luego de que las cámaras captaran el auto de Cueva en la polémica fiesta.

Para González, el anuncio de Cueva llega en un momento particularmente sospechoso. “¿No estaban juntos en el cine hace poco? ¿No hemos visto a ella acompañándolo en sus viajes? Ahora, después de ser descubierto por nuestras cámaras y el escándalo en el cumpleaños de Pamela Franco, sale con este mamarracho de comunicado”, expresó el presentador.

El popular Peluchín sugirió que el comunicado del pelotero podría ser más una estrategia que una declaración sincera de separación. “Recién ahora se acuerda que está separado. Esto, no sé a ustedes, pero a mí me suena a amenaza de la López... Me parece que Pamela López le está dando las directrices a su todavía esposo para que el perdón luego no llegue cargado de la humillación de siempre”, agregó.

Rodrigo concluyó sus declaraciones afirmando que el momento del anuncio parece calculado. “Ha esperado a ver nuestras coberturas, ha esperado a ver lo que tenemos, y ahora de repente se acuerda de que está separado. Para mí suena más a una amenaza de Pamela López, porque ella no tiene intención de dejarlo,” concluyó Peluchín.

