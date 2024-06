Erick Delgado llena de elogios a Ely Yutronic: “Una chica guapa, no me había dado cuenta”

Erick Delgado habla de Ely Yutronic y destaca su belleza. | YouTube

Erick Delgado sorprendió en su canal de YouTube al expresar su admiración por la periodista Ely Yutronic. El exfutbolista quedó impresionado con la belleza de la conductora de ATV Noticias y no dudó en llenarla de elogios públicamente.

“Es una chica guapa, yo no me había dado cuenta”, comentó en ‘La Hora del Loco’, dejando en claro que la compañera de Paco Bazán ha captado su atención no solo por su profesionalismo, sino también por su atractivo físico.

El deportista no evitó referirse a la mujer de prensa luego de su visita a ‘Magaly TV La Firme’. Con la franqueza que lo caracteriza, comentó luego del reciente escándalo en el que ella se vio envuelta con Magaly Medina y el presentador de ‘El Deportivo en Otra Cancha’.

Erick Delgado quedó admirado por Ely Yutronic al verla por primera vez en los pasillos de ATV. | Composición/Infobae

Se solidarizó con Ely Yutronic

Erick Delgado no dudó en cuestionar el trato que recibió la periodista y mostró su solidaridad hacia ella. “Primera vez que veo a la compañera de Paco (Bazán). Nosotros terminamos el programa y justo salía ella. Es guapa, yo no me había dado cuenta, se le ve en sastre seriecita”, detalló en su espacio digital.

La polémica se remontó a un episodio en el que la popular ‘Urraca’ mostró imágenes del pasado de la narradora de noticias, donde aparecía bailando en bikini y con látigos. Estas imágenes generaron un mar de especulaciones y críticas hacia Ely Yutronic.

El exarquero no pudo contener su indignación ante esta situación. “Cuando la sacaron bailando la terminaron matando, eso no está bien, qué abuso, pero se veía que tenía buena figura”, señaló, dejando claro que, aunque las imágenes mostraban una faceta diferente de Ely, esto no justificaba el ataque mediático del que fue víctima.

Ely Yutronic actualmente se desempeña como conductora de ATV Noticias. (Foto: Captura de IG)

Además, Delgado compartió un consejo para Paco Bazán, sugiriendo que mejorara su relación con Ely. “Yo le dije ‘Paco, por favor, amístate con tu compañera de trabajo’”, reveló el exfutbolista, evidenciando su preocupación por la dinámica laboral entre ellos.

¿Qué pasó con Ely Yutronic y Paco Bazán?

En una controvertida emisión del programa ‘Magaly TV La Firme’ del 13 de mayo, Magaly Medina reveló imágenes del pasado de Paco Bazán, similar a lo que había hecho previamente con la periodista Ely Yutronic. Dichas imágenes mostraron al conductor de ‘El Deportivo en Otra Cancha’ en su etapa inicial como modelo en Chile.

El comentarista deportivo, quien también incursionó como actor en la serie de Augusto Polo Campos y participó en reality shows de Gisela Valcárcel, comentó que la vida ha sido generosa con él y que no se siente un actor de profesión.

Señaló su comprensión y respaldo a la difusión de su propia historia y la de sus colegas en medios televisivos. En referencia a Ely Yutronic, cuya reacción fue de incomodidad, Paco Bazán mencionó que ellos no tienen una relación fuera de cámaras y que, desde su perspectiva, la nota mostraba otra versión de una figura pública.

Ely Yutronic se defiende de su reportaje de su pasado como modelo: “En mi CV de periodista no es relevante”. (Captura: Día D)

“El pase sí fue incómodo, no conozco sus motivos. Nosotros no tenemos una relación fuera de cámaras. Yo no vi mal la nota, yo entendí que la nota mostraba otra versión de un personaje de televisión. Todos en TV tenemos un inicio, en el momento que ocurre lo vemos muy grave y le damos un valor más allá de lo que realmente es”, manifestó.

Por su parte, Ely Yutronic respondió en su programa mencionando que ha trabajado desde los 16 años en diversos roles, como modelo y anfitriona, para financiar sus estudios de periodismo en Madrid.

La mujer de prensa afirmó que todos sus logros son fruto de su esfuerzo y del apoyo de quienes creyeron en ella, así como del cariño del público peruano.

Paco Bazán asegura que rumores sobre Ely Yutronic y él lo perjudicaron.