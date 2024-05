Ely Yutronic defiende su pasado luego del comentario de Magaly Medina: “Fue un golpe bajo y un trago amargo”

Ely Yutronic se defiende de su reportaje de su pasado como modelo: “En mi CV de periodista no es relevante”. (Captura: Día D)

Esta semana, la conductora del noticiero estelar de ATV, Ely Yutronic, ha sido el centro de atención no por su labor periodística, sino por la revelación de su pasado como modelo de lencería, exchica reality, y los rumores de un supuesto romance con Paco Bazán.

La polémica comenzó cuando la periodista Magaly Medina difundió una nota en ‘Magaly TV La Firme’, exponiendo el pasado de la comunicadora, que no había mencionado anteriormente en una entrevista que le brindó. Al verse expuesta, generó incomodidad en Yutronic, quien no tardó en defenderse.

Visiblemente afectada, la conductora del noticiero de ATV resaltó su trayectoria profesional y su derecho a evolucionar en entrevista para ‘Día D’. “A veces las sociedades dicen, ella fue modelo, ya no puede ser conductora, periodista, abogada o ingeniera. ¿Y por qué no? ¿Acaso no tenemos derecho a formarnos y estudiar? No tengo nada de lo que avergonzarme, pero sí es cierto que ha sido un golpe bajo, un trago amargo, porque no refleja la profesional que soy hoy”, expresó Ely.

Ely Yutronic descarta algo más con Paco Bazán

Sobre los rumores de su relación con su compañero de canal, Paco Bazán, Yutronic fue clara: “Yo con él jamás he compartido extra profesionalmente. Lo he visto dos veces en mi vida y no tengo nada que decir por qué... ni siquiera lo conozco fuera de su faceta como presentador de un programa. ¿O sea, no tienes su WhatsApp, conversas, nada? Nada. Nunca me he tomado un café con él. Nada”, mencionó en reportaje para el programa de Pamela Vértiz.

Sin embargo, el revuelo mediático también se extendió a las redes sociales, donde su nombre comenzó a circular ampliamente. Mientras algunos la juzgaban, muchos otros la apoyaban. Ely enfrentaba el peso del prejuicio, común para muchas mujeres que son tanto bellas como inteligentes.

A pesar de todo, Yutronic se mantuvo firme en su posición sobre la libertad de ser y parecer. “Que me gusten las tangas no significa que sea menos profesional o menos seria. Estamos en un momento en que las mujeres podemos andar como queramos y ser la profesional que deseemos. Eso refleja mucho la sociedad machista en la que vivimos, donde a una mujer por ser modelo o haber desfilado en televisión se la juzga. La verdad es que no me lo esperaba. No tengo nada que ocultar; quienes me conocen saben que he sido modelo y anfitriona, pero mi currículum hoy como periodista es lo que importa”, afirmó.

¿Cómo inició Ely Yutronic en el modelaje?

La conductora de noticias, Ely Yutronic, tuvo sus inicios en el modelaje de una manera inesperada y casi fortuita. “Yo iba con mi mamá caminando por una calle del centro de Santiago cuando se nos acercó un hombre y me dio su tarjeta. Resultó ser el dueño de una agencia de modelos”, recuerda la periodista. Fue así como empezó su carrera en el mundo de la moda.

Inicialmente, trabajó como anfitriona y en promociones de verano, repartiendo chicles y bebidas energéticas en las playas. “Me paseaba por todas las playas”, comenta a ‘Día D’.

Su transición a la televisión también fue un golpe de suerte. “Un día, mientras trabajaba, se me acercaron para un programa de televisión y me dijeron que necesitaban modelos para desfilar. Me preguntaron si me gustaría participar, y yo respondí... ¿Por qué no?”, mencionó.

Ely también tuvo una breve aparición en un reality show llamado ‘El Pelotón’ cuando tenía apenas 17 o 18 años. “Es increíble que a mis 36 años algunos quieran recalcar eso como lo más relevante de mi carrera. No porque me avergüence, sino porque he hecho tantas cosas desde entonces”, reflexiona.

¿Cuál la nacionalidad de Ely Yutronic?

Ely Yutronic se ha posicionado como una figura destacada en el periodismo peruano, reconocida por su labor en el noticiero nocturno de ATV. Originaria de Chile, se mudó a Perú tras su formación académica en Madrid y una breve estancia en Bogotá, Colombia.

Inició su carrera en televisión en el país sureño, participando en varios programas y reality shows. Con un marcado interés en los medios desde una temprana edad, trabajó como modelo y anfitriona para financiar sus estudios.

Después de completar su educación en España y mudarse temporalmente a Bogotá por motivos familiares, decidió establecerse en Perú buscando nuevas oportunidades profesionales.