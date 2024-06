Luciana Fuster se muestra indignada por robo a Duilio Vallebuona, pero no habla de Patricio Parodi: “Cómo dueles, Perú”.

Luciana Fuster, actual Miss Grand Internacional, utilizó sus historias de Instagram para solidarizarse con el exchico reality Duilio Vallebuona. Fuster compartió un video del empresario y agregó un mensaje expresando su pesar por la situación. “Cómo dueles, Perú. Eres un país tan maravilloso que no mereces a toda la gente mala que vive en ti”, se lee en su mensaje.

Vallebuona también hizo un llamado a los medios de comunicación para que no se acerquen a sus padres por razones de seguridad. “Pido a la prensa que no busquen a mis papás, yo no estoy en Lima ahorita, pero me pongo a disposición para que me llamen y comunicarles cualquier dato”, se escucha en su mensaje.

¿Qué le pasó a Duilio Vallebuona?

Duilio Vallebuona, exchico reality, ha denunciado un robo significativo en su granja de cuyes ubicada en Mala, ocurrido la noche del último jueves. El empresario y ex participante de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’ narró en sus redes sociales que no se encontraba en el lugar en ese momento, ya que estaba en Tumbes grabando su programa.

Según Vallebuona, los delincuentes asesinaron a sus dos perros y sustrajeron cuyes valorados en cerca de 20 mil soles. El empresario comentó que, a pesar de las medidas de seguridad que había implementado, como cámaras de vigilancia, cercos eléctricos y un guardián armado, los ladrones lograron ingresar y cometer el crimen.

Duilio Vallebuona denuncia que entraron a robar en su granja de cuyes y mataron a sus dos perros. Instagram.

Vallebuona, en el video que publicó contando lo sucedido, también expresó su frustración y tristeza debido a la pérdida de sus mascotas y el esfuerzo invertido en su granja.

Luciana Fuster en Venezuela y no dice nada de Patricio Parodi

Luciana Fuster, actual Miss Grand Internacional 2023, se encuentra en Venezuela cumpliendo con sus responsabilidades pertinentes al certamen que se ha realizado en dicho país. En medio de esto, surgen interrogantes respecto al estado de su relación sentimental con Patricio Parodi, pues la modelo no ha realizado declaraciones públicas sobre el tema.

A través de sus redes sociales, Fuster ha compartido fotografías de su visita a Caracas, lo cual no ha despejado las dudas sobre un posible distanciamiento con Parodi. Según se informó inicialmente, Patricio tenía previsto reunirse con Fuster en Venezuela, pero esta reunión no se concretó.

¿Luciana Fuster terminó con Patricio Parodi?

Luciana Fuster y Patricio Parodi han generado un sinfín de especulaciones sobre su relación luego de casi tres años de noviazgo. Los rumores de una posible separación comenzaron a cobrar fuerza después de que Jazmín Pinedo, exintegrante de ‘Esto es Guerra’, insinuara este posible desenlace, lo que llevó a muchos a notar la ausencia de interacciones amorosas entre ellos en sus redes sociales.

La conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, comentó sobre la situación, indicando que se observa una crisis en la relación debido al cambio en la dinámica de sus publicaciones en redes sociales. Pozo también mencionó que existe un fuerte aprecio por Luciana en la familia de Patricio, lo que aumenta el interés del público en la evolución de su relación.

Luciana Fuster fue quien terminó con Patricio Parodi, según Ethel Pozo “Ella cortó con él”. América TV.

“De que hay problemas, hay problemas, pero no es seguro... si la familia se encariñó con Luciana, la bebé y todos en casa la quieren mucho. Imagínate todos que somos espectadores, pasa el tiempo y nos da pena”, expresó en un inicio.

Un dato relevante es que se dice en América TV que Luciana Fuster sería quien habría decidido poner fin al romance. La distancia podría ser un factor clave en esta situación, ya que Luciana, como Miss Grand International 2023, tiene compromisos en diversos países, mientras que Patricio permanece en Perú trabajando en ‘EEG’.

“Ahora sí, al parecer, terminaron, y se dice en los pasillos, que ella le terminó”, comentó la hija de Gisela Valcárcel en su magacín de la mañana del viernes 28 de junio.

Luciana Fuster y Patricio Parodi habrían terminado su relación, según Jazmín Pinedo. (Captura: Más espectáculos)

En los últimos meses, las interacciones públicas entre Fuster y Parodi en redes sociales han disminuido notablemente. La última vez que Patricio comentó en una publicación de Luciana fue hace aproximadamente cuatro semanas. Por su parte, Luciana tampoco ha interactuado con las publicaciones de Patricio en el mismo periodo.

Un hecho que llamó la atención fue el reciente viaje de Patricio a Chile junto con varios amigos, incluyendo a Mario Irivarren y Hugo García, sin recibir comentario alguno de Luciana en redes sociales. Esto ha llevado a especulaciones sobre las diferencias que este viaje habría generado entre ellos.