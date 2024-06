Yahaira Plasencia sufrió susto por explosión en su edificio: “Sentí el remezón en mi departamento”

La salsera usó sus redes sociales para dar a conocer este suceso que puso muy nerviosa a su madre y su hermano. Sin embargo, agradeció que no pasara a mayores | Instagram

Yahaira Plasencia es muy activa en sus redes sociales y comparte su día a día en su cuenta de Instagram, en donde también interactúa con sus seguidores. Esta vez, no se pronunció para promocionar alguna canción o algún proyecto que pueda tener, sino que decidió contar uno de los miedos que vivió en su casa.

La salsera vive en un departamento junto a sus hermanos y sus padres, pero no imaginó que un fuerte sonido terminaría asustando a toda su familia. En sus historias de su red social, Yahaira catalogó a este momento como el susto de su vida, pues hubo una fuga de gas en un departamento vecino de donde vive.

“Les cuento que hace un rato me he llevado el susto de mi vida, junto a mi mamá, mi hermano y mi hermana. Mi vecino de arriba no sé qué pasó, pero hubo como una explosión, una fuga de gas muy fuerte que le sacó toda la luna de su sala”, mencionó al inicio.

Relató que al caer los vidrios de un piso alto, pudo provocar otro tipo de desgracia si alguien estaba en la cochera en ese momento, cosa que felizmente no sucedió. “Menos mal, no había nadie abajo en la cochera porque eso podía matar a cualquiera y la explosión también. Ha sido una fuga de gas terrible”, agregó.

Contó también que junto a su hermano fueron en busca de la mujer que vivía en el departamento donde sucedió este accidente. Ambos se encargaron de poner a salvo a la señora, un niño y su mascota. “Tuve que subir con mi hermano a sacar a la señora que estaba en shock se había quemado parte del pelo, al niño y la perrita que estaba con ella, mi mamá estaba súper nerviosa”, relató también.

Por otro lado, la artista contó que fue un sonido fuerte que terminó asustándola, porque nunca había vivido una situación como esta. “Nunca había escuchado una explosión o la consecuencia de una fuga de gas, vi claramente sentí el remezón en mi departamento. Literal era una bomba, todos nos asustamos”, continuó explicando.

Finalmente, afirmó sentirse tranquila porque este accidente no tuvo consecuencias más graves. “Mi hermano se tiró al piso porque vio como toda la luna se hizo pedacitos, terrible y tuvimos que ir a auxiliar a la señora porque estaba en shock. Todos los vecinos salimos porque los bomberos llegaron y no pasó a mayores. No quiero pensar más y gracias a Dios no pasó a mayores”, finalizó sobre el tema.

Yahaira Plasencia reaccionó al saber que Jefferson Farfán halagó su carrera

En el programa ‘Edson pa qué más’ de Edson Dávila, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola llegaron como invitados y se divirtieron de inicio a fin. Sin embargo, hubo un momento en el que el conductor no se aguantó y preguntó a sus visitantes sobre sus preferencias sobre las salseras Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia, tomando en cuenta que la popular ‘Rosada’ es expareja de exfutbolista.

Al respecto, Farfán afirmó que no prefería a una sobre la otra y destacó que ambas son sumamente talentosas. Al respecto, Yahaira Plasencia fue consultada por las cámaras de ‘América Hoy’ y se mostró muy tranquila por estas declaraciones.

“No sé si se paltea, no sé pues, no querrá hablar o le incomodará, quizás, ¿no? Es parte de... creo, ¿no? Es cosa de cada uno pues... A mí las veces que me han preguntado por él, trato de no hablar”, acotó.