Magaly Medina y Erick Delgado se burlan de Paco Bazán por su carrera futbolística: “Con razón se metió en la TV”

Magaly Medina y Erick Delgado se burlan de Paco Bazán por su carrera futbolística (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En un episodio candente de su programa ‘Magaly TV La Firme’ este 26 de junio, su conductora Magaly Medina tuvo como inivtados a Paco Bazán y Erick Delgado para discutir la controversia en torno a Jefferson Farfán, pero terminaron desviándose hacia críticas directas a Bazán.

Medina no ocultó su opinión sobre el conductor de ‘El deportivo en otra cancha‘, expresando: “Nunca te he visto como futbolista, déjame decirte... Yo te he conocido aquí en el canal”, provocando risas en el set. Delgado agregó a la crítica, mencionando que Bazán nunca tuvo un camerino asignado debido a su falta de presencia en las listas del equipo, diciendo:

“Hay una puerta con su nombre, pero en el camerino no tenía ni su nombre porque nunca estaba en la lista, estoy anonadado”. La conversación rápidamente se volvió personal y sarcástica, con ambos invitados sugiriendo que la carrera televisiva de Bazán se debía a su falta de éxito en el fútbol.

La discusión tomó un tono más personal cuando Medina bromeó diciendo que Bazán es el “galáctico de ATV” y le aconsejó a Farfán no meterse con él. Ante la pregunta de si Bazán era indefendible en el ámbito deportivo, la figura de ATV respondió sin reservas, afirmando que ante la elección entre él y Delgado, elegiría a Delgado.

“(¿Quieres decir que Paco es indefendible?) En cuánto al deporte? No estoy diciendo mentira, ayer me dicen: Paco o tú? 100 veces, 100 veces (¿Eres mejor que él?) No tienes ni que preguntar”, manifestó.

En un tono más serio, Bazán defendió su carrera y mencionó que tuvo buenos momentos en equipos de provincia como Cienciano, aunque la discusión dejó en claro que tanto Magaly como Delgado mantenían una opinión desfavorable sobre sus habilidades deportivas.

Jefferson Farfán destroza la carrera de Paco Bazán

Hace poco, el expelotero Jefferson Farfán no se contuvo al arremeter contra el conductor Paco Bazán, cuestionando duramente sus diversas facetas en la televisión peruana. Durante una reciente edición de su programa en YouTube ‘Enfocados’, la expareja de Yahaira Plasencia criticó al exarquero no solo como persona y futbolista, sino también como conductor y actor.

Todo esto surgió después de que el popular ‘Foquita’ mostrara su rechazo hacia Bazán al negarse a invitarlo a su podcast. Durante el programa, la expareja de Melissa Klug no dudó en criticar la carrera televisiva del exfutbolista. El equipo de producción apoyó a Farfán, participando en una dinámica donde el público y el equipo calificaron negativamente todas las facetas de Bazán.

“Ya ha hablado demasiado, quiero saber qué opina el público. Vamos a hacer una dinámica, que me digan cómo ha sido como futbolista, como actor, como conductor,” dijo Farfán, recibiendo un unánime “malo” como respuesta en referencia a Bazán.

Incluso, el exseleccionado también realizó comparaciones con otros comentaristas deportivos, preguntando: “Eddie Fleischman o el ‘saltapatrás’ (Paco Bazán), Gonzalo Núñez o el ‘saltapatrás’, Erick Osores o el ‘saltapatrás’”, mientras sus invitados, tanto Guizasola como Butrón, optaron por las otras opciones. “Eres malo para todo, eres muy malo”, sostuvo el exseleccionado entre risas.

Las críticas de Farfán no solo se centraron en la carrera deportiva del conductor de ‘el deportivo en otra cancha‘, sino que también cuestionaron su desempeño como figura pública, señalando una desaprobación generalizada hacia sus habilidades y logros en distintos ámbitos. ¿Qué dirá Bazán al respecto?

¿Qué provocó la pelea entre Jefferson Farfán y Paco Bazán? Detalles del enfrentamiento. | Composición/Infobae