Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán: “No me interesa entrevistarlo, alguien lo demandará”. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. La conductora Magaly Medina ha declarado que no tiene interés en entrevistar al expelotero Jefferson Farfán, ya que considera que el deportista se cree “superpoderoso” y utiliza las demandas como solución para todo. Según la figura de ATV, Farfán se ha comportado de manera altiva y por eso cree que eventualmente enfrentará una demanda por los comentarios que hace en su podcast.

En entrevista para un medio conocido, Magaly aclaró que a ambos los engañaron durante su frustrado encuentro en Rusia, pero eso no le ha hecho cambiar de opinión sobre él. “No me interesa nada de él, no quiero entrevistarlo. Él es una persona a la que se le han subido los humos, se cree el superpoderoso, que todo lo arregla con juicios”, expresó.

Medina también destacó que el exfutbolista prefiere participar en otros programas de su canal en lugar de darle una entrevista, lo cual considera una falta de respeto hacia su trabajo en el mundo del espectáculo. “Nos enteramos de que otro programa lo iba a entrevistar y nos pareció una falta de respeto porque es un programa que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo que yo hago, pero de verdad no me interesa”, afirmó.

Además, la conductora sugirió que el exfutbolista pronto podría enfrentar las mismas consecuencias legales que él ha impuesto a otros por sus fuertes declaraciones en su podcast. “Supongo que en algún momento, ahora que está haciendo ese podcast y se está metiendo en el mundo de las comunicaciones, alguien que tenga ‘pocas pulgas’ como él lo demandará y ahí se encontrará y sabrá lo que es recibir del otro lado”, comentó Magaly.

“Él ha decidido que todo lo resuelve con demandas, supongo que en algún momento, ahora que está haciendo ese podcast y se está metiendo en el mundo de las comunicaciones, alguien que tenga ‘pocas pulgas’ como él lo demadará y ahí se encontrará y sabrá lo que es recibir del otro lado, pues ahora está ventilando sus temas privados y anda poniendo adjetivos calificativos a la gente, todo lo que me criticaba lo está haciendo”, mencionó al citado medio.

En cuanto a los juicios que tiene con Farfán, la popular ‘urraca‘ señaló que no ha habido nuevas demandas recientes y que los casos actuales son de hace cinco años. Estos se originaron por insinuaciones de infidelidad y por la grabación de Farfán con Yahaira Plasencia desde la vereda de enfrente de su departamento, y una demanda de su mamá ‘Charo‘. “Nos enjuició porque los grabamos desde la vereda de enfrente de su departamento cuando estaban en su terraza”, recordó para Trome.

Magaly Medina revela estafa detrás de entrevista fallida con Jefferson Farfán

En la edición del 25 de junio de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina reveló detalles sobre la frustrada entrevista con Jefferson Farfán, que involucró un viaje a Rusia en 2018. Según la conductora, ambos fueron estafados por el productor Julio Stein Combe, quien coordinó la conversación. Medina afirmó que nunca habría considerado viajar a Rusia de no haber sido por esta coordinación.

“Bueno, lo que él cuenta es su parte de la historia, ¿no? Pero hay cosas que él dice, ‘yo no entiendo qué hacía la señora Magaly buscándome en Rusia’. O sea, no, es que yo no soy una vagabunda de por ahí y que de pronto tuve la loca idea de ir a buscar como si Rusia quedara aquí nomás cerca a Huacho, ¿no? La loca idea de tomarme un vuelo de tantísimas horas, tan caro como para ir”, declaró Medina, refiriéndose a las palabras de Farfán.

La figura de ATV dejó claro que el productor era conocido por Farfán y que la invitación a Rusia fue tomada seriamente por la oportunidad de sacar una nota exclusiva. Sin embargo, este engaño dejó a ambas partes sin la tan esperada entrevista y con una experiencia amarga.

(Captura: Magaly TV La Firme)