Laszlo Kovacs culpó al gobierno por la derrota de la selección peruana ante Canadá: “Todos caerán”

Laszlo Kovacs criticó al gobierno peruano tras derrota ante Canadá en la Copa América.

El actor Laszlo Kovacs, reconocido por interpretar a ‘Tito’ en la popular teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’, generó revuelo tras publicar un fuerte mensaje en sus redes sociales luego de la derrota de la selección peruana contra Canadá en la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2024, evento deportivo de gran magnitud que se viene realizando en Estados Unidos.

Este martes 26 de junio, la ‘Bicolor’ intentó sumar puntos decisivos en el torneo, pero Jonathan David, delantero canadiense, selló la victoria para su equipo con un gol solitario, dejando a Perú al borde de la eliminación del campeonato. Ahora, el equipo dirigido por Jorge Fossati deberá ganar obligatoriamente su próximo partido contra Argentina, capitaneada por Lionel Messi.

Ante este difícil panorama, no solo los peruanos expresaron su descontento en las redes sociales, sino también el actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’, quien culpó al gobierno por la derrota de la selección peruana.

El mensaje de Laszlo Kovacs.

“Eso pasa por faltarle el respeto al embajador de Canadá en su propia residencia y el día de su aniversario. Todo lo que toca este gobierno, lo cag*. Pero caerá. Lozano caerá. Dina, sus ministros, keiko, fuji, el kongrezoo, petipan, porky, etc. Todos caerán. El Perú sobrevivirá”, escribió Laszlo Kovacs en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, antes del importante partido Perú vs Canadá, el canciller peruano Javier González-Olaechea tuvo un altercado verbal con el embajador canadiense Louis Marcotte durante la celebración de los 80 años de relaciones diplomáticas entre Canadá y Perú. “La diplomacia es el arte de hablar y a veces de callar”, expresó el canciller, desaprobando que Marcotte haya suscrito un pronunciamiento que se opone al proyecto de ley contra las ONG.

Lapadula dispuso de acciones con aviso de gol en Perú. - Crédito: AFP

Laszlo Kovacs arremetió contra el fútbol peruano

Esta no es la primera vez que Laszlo Kovacs expresa su descontento contra el fútbol peruano. A inicios del año, el actor nacional criticó duramente a la Liga 1 en sus redes sociales, describiéndola como “corrupta” y “mediocre”. Incluso, sugirió a los seguidores dirigir su atención hacia torneos más relevantes y con mejor reputación a nivel internacional.

“Si te gusta ver fútbol, ¿por qué interesarte por una liga tan mediocre y corrupta como la peruana? Ten un poco de amor propio y no le des bola. El fútbol es un deporte bello y hay ligas maravillosas como la inglesa o la española. Nutre tu espíritu de cosas positivas. Quiérete”, escribió en Twitter.

Laszlo Kovacs tuvo una dura crítica contra la liga de fútbol peruano.

Ante la ola de críticas, el recordado ‘Tito’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ reafirmó su postura: “Como espectáculo me parece sumamente aburrido. Las veces que he visto, porque hace mucho tiempo que deje de ver, dije: “¡Por Dios!”. Más entretenido es el campeonato de barrio o los chicos jugando fulbito en el colegio. Creo que hay un abuso, siento que los jugadores no son lo suficientemente profesionales, están sobrevalorados, les pagan mucho, hay mucha peliculina, hay mucho teatro”, comentó para La República.

¿Cuándo juega Perú vs Argentina?

En la tercera jornada del grupo A de la Copa América 2024, Perú y Argentina se enfrentan en un encuentro crucial. El partido se jugará el sábado 29 de junio, desde las 7:00 p.m. (hora peruana), en el Hard Rock Stadium, al norte de Miami, Florida. El conjunto dirigido por Jorge Fossati llega a este enfrentamiento después de una derrota por la mínima ante Canadá.

La selección peruana cierra su participación en el Grupo A de la Copa América 2024 enfrentando a la Argentina de Lionel Messi. Getty Images