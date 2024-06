John Kelvin podría volver a prisión: “Habría viajado a Argentina sin permiso judicial”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ del 6 de junio, la conductora Magaly Medina comentó sobre la nueva situación de John Kelvin y su repentino viaje a Argentina. Según Dalia Durán informó que el cantante habría viajado sin permiso judicial.

Como se recuerda, el cumbiambero estuvo recluido en el penal de San Juan de Lurigancho de manera preventiva por maltrato físico y psicológico contra la madre de sus hijos. Sin embargo, fue liberado después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte aceptara su solicitud para el cese de prisión preventiva.

A pesar de su liberación, Kelvin debía cumplir con ciertas normas de conducta, una de ellas era no salir de viaje sin permiso. “Nos los enrostra a través de sus redes sociales, como sabrán, John Kelvin tiene a la mamá que vive allá (Argentina). Pero según hablamos con Dalia Durán, quien tiene todavía tiene un juicio con él, y nos dice que él está incumpliendo las normas de conducta que un juez le dio”, sostuvo en un inicio la periodista.

(Captura: Magaly TV La Firme)

”Y esto sí es que podría ser grave para él, porque él, una vez que llegue nuevamente de regreso a suelo peruano, lo pueden meter nuevamente a la cárcel de grado o fuerza”, acotó Magaly.

Dalia Durán se pronuncia

Ante ello, Dalia Durán, en conversación con el programa de la ‘urraca’ explicó que han revisado la carpeta completa en el juzgado junto a su abogado y que Kelvin no tiene permiso para viajar, ni a ninguna provincia del país. Además, señala que no tiene autorización para moverse del domicilio que él ha acreditado en el juzgado, ya que aún está en una etapa probatoria. Al no haber solicitado los permisos correspondientes al juez, está infringiendo las reglas establecidas, lo que podría poner en serio riesgo su libertad.

“Nosotros hemos ido presencialmente al juzgado y hemos revisado toda la carpeta donde se solicitan los permisos, donde él debería de ir a firmar y todo. No tiene permiso para viajar a Argentina entonces. Ni para Argentina ni para ninguno de los que ha hecho a provincia. Para salir del país en general,” mencionó la modelo indignada.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“No solo para salir del país, sino también para moverse del sitio, del domicilio que tú has acreditado en el juzgado cuando le dieron su libertad. Porque él todavía está en una etapa probatoria. Entonces él tiene restricciones que el juez le dice, no puedes moverte a tu lugar de domicilio sin tener que pedir permiso al juez”, dijo Dalia.

Por otro lado, la cubana criticó duramente a John Kelvin por esta situación: “Una persona como él no le interesan las reglas. Ahorita lo que John ha hecho es gravísimo. Si tiene sus permisos y todo, que te lo envíe. Es tan fácil. Así sea a provincia. Toma su tiempo, no es que tú lo pides hoy y ya te lo dan hoy o mañana, no. Ellos le evalúan y ven si te lo dan o no te lo dan,” mencionó.

Es importante recordar que el cantante ya había sido recluido por segunda vez por incumplir las normas de conducta y la orden de alejamiento a favor de Dalia Durán. Ahora, la cubana, quien tiene un juicio pendiente con John Kelvin, asegura que él está nuevamente incumpliendo estas normas al viajar a Argentina sin los permisos necesarios.

(Captura: Magaly TV La Firme)