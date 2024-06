Primo de Jackeline Salazar confesó culpabilidad en secuestro de empresaria, según PNP

La empresaria fue secuestrada el lunes 13 de mayo cuando salía de un gimnasio de su propiedad ubicado en Los Olivos, al promediar las 6 de la tarde.

El caso de Jackeline Salazar, la empresaria secuestrada en Los Olivos el 13 de mayo y liberada 11 días después, sigue dando de qué hablar tras nuevas indagaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Lo último que se conocía entorno al crimen era que su tío Jesús Santos Victorio Acuña (55) —cuñado del padre de la joven emprendedora— y su primo, Jesús Abraham Victorio Vallejos (24), estaban involucrados en el caso según pruebas obtenidas en un celular que sería propiedad del mayor de ellos.

Tras varios días detenidos, el noticiero matutino Domingo al Día, de América Televisión, dio a conocer que Jesús Victorio (hijo) aceptó su participación en el secuestro de la empresaria de gimnasios.

“El hijo ha aceptado que él proporcionó información (a los delincuentes) para seleccionar a la víctima (¿El primo de Jacki confirmó que participó?) Sí, así es”, manifestó el Gral. PNP Marco Conde, jefe de la Dirincri.

Primo de Jackeline Salazar fue cómplice del secuestro al brindar información a los criminales.

Niega culpabilidad

Por su parte, Victorio Acuña negó toda culpabilidad. Según explicó a las autoridades, él se encontraba de viaje cuando se desarrolló el rapto de Salazar Flores y solo vino a Lima para ayudar a su cuñado en la búsqueda de la joven.

“La señorita Jackeline es mi sobrina (...) Yo estaba en el distrito de Acora y me entero del secuestro a las 4 a. m.”, declaró.

Mientras tanto, la familia de los detenidos solicitó la liberación del empresario, pero no se pronunció sobre la situación de Jesús Abraham Victorio, hijo del primer matrimonio del hombre.

PNP detuvo al tío de Jackeline Salazar, luego de rescate de empresaria. Canal N

Junto a ‘El Monstruo’

Según la hipótesis policial, ambos familiares habrían trabajo en conjunto a la organización criminal liderada por ‘El Monstruo’, señalado como el responsable de los secuestros más sonados en Lima Norte, como el de la escolar de 12 años en diciembre y a la hija de un empresario frigorífico, en noviembre, ambas en el año pasado.

En total, la PNP tiene en la mira a 15 individuos, desde personal que le hizo seguimiento a Jackeline Salazar días antes del secuestro, sujetos vestidos de policías que concretaron su captura, hasta individuos que se quedaron con ella en la casa de Carabayllo para vigilar y atenderla en algunas necesidades básicas.

Entre ellos habría participado Carol López Sánchez, expareja de Erick Luis Moreno Hernández. La mujer fue intervenida en una vivienda del distrito de Comas, en la cual se hallaron dos celulares y varios chips. La teoría policial sostiene que estos aparatos telefónicos habrían sido utilizados para negociar con la familia de la emprendedora y pedir los 2 millones de soles para dejarla en libertad. Inclusive, uno de estos chips estaría a nombre de la funeraria que es propiedad de Jesús Santos Victorio Acuña.

Expareja de 'El Monstruo' estaría involucrada en el secuestro de la empresaria en Los Olivos.

Jackeline Salazar rompe su silencio

A más de diez días de su rescate, la empresaria Salazar decidió romper su silencio. A través de su cuenta de Instagram, se refirió a todos aquellos que siguieron su caso y le brindaron mensajes de apoyo ante su rescate en manos de la Policía Nacional.

“No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes que esto es muy duro para mí y mi familia. Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo”, mencionó.

“Definitivamente, soy tan bendecida por tener a tanta gente que estuvo pendiente y con sus oraciones. Dios me dio tanto ese milagro que día a día se lo pedía. Discúlpeme si no respondo todavía los mensajes, es que aún no tengo las fuerzas para hacerlo. Muchas gracias, los quiero”, agregó.