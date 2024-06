Carlos Carlín, su participación en la obra de Guillermo Francella, su rotundo no a ‘Tony’ y los difíciles momentos que le tocó vivir

Carlos Carlín es conductor de dos programas digitales en Baba TV. Créditos: Bettina Villena

A sus 53 años, Carlos Carlín se ha consolidado como uno de los actores más queridos y prolíficos del medio. El también locutor de radio y presentador de televisión, no se ha quedado atrás ante las tendencias, hoy en día es conductor de dos programas digitales en Baba TV, y como si fuera poco, será parte de la puesta en escena que trae a Guillermo Francella al Perú, ‘El Teatro de mi vida’.

En entrevista con Infobae Perú, Carlos Carlín cuenta cómo llegó esta propuesta a sus manos y lo agradecido que se encuentra. También nos habla de su carrera, donde asegura que no piensa volver a interpretar a su personaje de Pataclaun, tal como lo viene haciendo su amiga y actriz Johanna San Miguel. Resalta también al 2024 como un año lleno de oportunidades, a diferencia del 2023, donde tuvo que despedir a varios seres queridos, desde su madre hasta su gran amigo Diego Bertie.

Carlos, ¿cuéntame en qué consistirá tu participación en ‘El Teatro de mi vida’? ¿Has hablado con Francella?

Mi tarea será acompañar a Francella en el escenario para poder conocerlo un poco más, para divertirnos y pasarla bien. Ya hemos conversado, es un tipo muy divertido. Tiene mucha vida, mucha historia y mucha carrera. Además de anécdotas maravillosas, divertidísimas. Sumado a ello, es una persona que la gente quiere mucho.

¿Cómo nació esta propuesta, este acercamiento?

El productor tuvo la gentileza de pensar en mí, para que pueda estar con él en el escenario. Como soy actor y también tengo cercanía con la comedia, he hecho drama, él tuvo la generosidad de pensar en mí para esto. Para mí es una gran oportunidad, estoy muy contento de haberlo hecho. Al igual que muchos, he seguido su carrera desde los programas de los 90, yo personalmente lo admiro mucho.

Carlos Carlín será parte del espectáculo que trae a Francella al Perú, 'El teatro de mi vida'. Créditos: Bettina Villena / Difusión

Al igual que tú, Francella es actor de comedia, drama y tampoco se mantiene ajeno a los temas políticos de su país...

Sí, bueno, el tema político no lo vamos a tocar de ninguna manera. Creo que no es necesario con la carrera tan interesante que tiene este hombre. Va a ser un par de noches muy divertidas.

Carlos, has evolucionado con el tiempo. Ahora eres conductor de espacios digitales, ¿cómo te ha sentado esta etapa?

Muy bien. Estoy en mi canal de YouTube que se llama Baba TV, donde tengo dos programas, ‘Carlín en la red’ y ‘Más vale solo’. El primero es de entrevistas a perfiles, a personajes; y el segundo es con público en vivo. También hay invitados, pero un poco más de juego. Es en vivo y participación directa del público. Va dos veces por semana y es una experiencia nueva.

¿Cómo el ser actor ha aportado en tu faceta como entrevistador?

No sé si he aprendido a entrevistar, pero es un oficio que se va aprendiendo con el tiempo. Yo comencé en Radio Capital entrevistando y conversando con gente de todo tema, políticos o sociales. Municipales, incluso. Ahí llegué a aprender a escuchar, que es la base de una entrevista. Luego he hecho siete años en Wantan Night. Ahí gané experiencia. Mi carrera como actor me ha ayudado a que convierta mi energía en la energía del entrevistado, para que se sienta más cómodo y poder sacarle más información, para que me cuente más.

Carlos Carlín es una de las figuras más prolíficas del medio. Difusión/ Bettina Villena

¿Y te ha tocado entrevistados complicados?

Sí, claro. Recuerdo particularmente, y siempre lo cuento uno, que era un cantante catalán, español. Muy difícil, muy difícil, pero la pude remar.

Recientemente, terminó ‘La Tribu’, obra donde participabas. ¿Qué viene después de ello?

‘La Tribu’ fue un éxito de principio a fin. Fue un montaje donde tengo un personaje, justamente, donde hago comedia y drama. Ha sido una experiencia maravillosa. Es un texto de Ítalo Cordano, dirigida por Bruno Ascenso e Ítalo Cordano. Ha sido una felicidad ese montaje. Después de esta obra, estoy enfocado en ‘El Teatro de mi vida’, con Guillermo Francella. Vamos a estar el 11 y 12 de junio en el Auditorio del Pentagonito.

La dupla Carlos Carlín con Johanna San Miguel ha gustado mucho, ¿la volveremos a ver en el teatro?

Seguramente. Johanna y yo somos una dupla que efectivamente también se divierte mucho. Tenemos cosas por contar juntos, y siempre que podemos nos juntamos para hacer algo.

Carlos Carlín no descarta volver a hacer dupla con Johanna San Miguel, su gran amiga. Difusión / Latina TV

Johanna San Miguel se ha vestido nuevamente de ‘Queca’ (personaje de Pataclaun) para presentar su puesta en escena, ¿Cuál es tu apreciación al respecto?

Lo veo muy bien. Johanna tuvo la inteligencia de hacer de este personaje cuando tenía 30 años, hacer este personaje de vieja. Y ahora que...(risas), ya es una mujer más grande, lo puede seguir haciendo.

¿Quieres decir que calza?

(Risas) No, Johanna está perfecta, está intacta. Está igualita que cuando hacíamos la serie.

Tu personaje también ha sido muy querido. ¿Nunca has pensado en regresar con ‘Tony’ en una obra?

No, nada. Yo soy feliz con Pataclaun, recordándolo, agradecidísimo del cariño del público. Pataclaun fue un trampolín importantísimo para mi carrera, que hasta el día de hoy tiene recordación en la gente. Lo quiero y le agradezco mucho a la época, a la temporada, al personaje, a los amigos que hice, a lo geniales que éramos como grupo e individualmente, pero soy consciente de que han pasado casi 30 años y yo ya ni siquiera me acuerdo cómo era el personaje.

¿No volveremos a verte como ‘Tony’, entonces?

Con el vestuario y la nariz, no.

Carlos Carlín descarta seguir los pasos de Johanna San Miguel y volver a interpretar su personaje de Pataclaun.

En una de las últimas entrevistas que diste, indicaste que el 2023 fue un año de mierda. ¿Cómo has recibido este año?

Este 2024 ha empezado súper bien, con ‘La Tribu’ y con esta oportunidad de estar con Guillermo Francella en el escenario. Además, hay unos proyectos que todavía no puedo contar, pero que van a salir pronto. Estoy muy feliz. El 2023 efectivamente fue un año muy difícil, falleció mi mamá, que ella era una mujer grande, pero claro, una pena para mí y mi familia. Tuve que hacer descansar mi perro, que me acompañó durante 13 años. Fue una pérdida muy difícil. Pero este 2024 ha empezado con todo.

En el 2023 también partió Diego Bertie, actor al que admirabas y además era amigo tuyo...

La pérdida de Diego fue también un episodio muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo rescato el cariño, el talento y la amistad de Diego. Compartimos escenario varias veces. Hicimos dos temporadas de la Jaula de las Locas, donde estuvimos muy cerca y fue un éxito también. Le tengo mucho cariño, no hablo de él en el pasado porque está presente siempre, en su trabajo, en sus hijos. Es una gran persona.