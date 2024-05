‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: Minuto a minuto de las últimas noticias acerca del espectáculo del miércoles 15 de mayo

¿Qué sucedió en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ del martes 14 de mayo de 2024?

Por otro lado, Medina realizó un enlace en vivo con Paula Manzanal , quien radica en Dubái y está esperando su segundo bebé. A pesar de la insistencia de la conductora, la modelo no quiso comentar quién es el padre de su bebé, afirmando que lo quiere mantener alejado de la televisión. Además, realizaron la revelación del sexo en vivo y será una niña.

Magaly también cuestionó la actitud de la conductora Ely Yutronic , quien se mostró fría con Paco Bazán luego que la conductora difundiera un reportaje del pasado de Yutronic. “Fue hielo total”, acotó. Asimismo, la periodista se mostró sorprendida por las declaraciones de Samahara Lobatón acerca de su embarazo y que por ello se dio cuenta de qué Bryan Torres no era para ella.

De otro lado, Medina lamentó el caso de la actriz Magaly Solier. El esposo de la artista mostró un audio donde ella rechaza la tenencia de sus hijos. Además, denunció que Solier no se comunica con sus hijos y que le debe 80 mil soles en pagos atrasados.

Finalmente, Magaly Medina tuvo como invitado en vivo al psicoterapeuta Tomás Angulo, quien afirmó que estaba vetado de ATV por la conductora. En el programa, la conductora le dejó en claro que ellos no son amigos. “Te has equivocado, no perteneces a mi círculo de amistades”, manifestó.