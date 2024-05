Bryan Torres revela por qué se distanció de Yahaira Plasencia y cómo por ella conoció a Jefferson Farfán: “Hasta el día de hoy no he vuelto a verla”

Bryan Torres cuenta cómo conoció a Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán. (Video: Youtube BackStagePeru).

El cantante y expareja de Samahara Lobatón, Bryan Torres, brindó una entrevista al programa de Youtube ‘BackStagePeru’ donde reveló detalles de su vida personal nunca antes contados, pero también contó, por primera vez, cómo es que conoció y empezó a trabajar con Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, cuando eran pareja, y por qué ya no ha vuelto a ver ni conversar con la salsera.

Bryan Torres, que en las últimas semanas estuvo en el ojo público por la conflictiva relación que mantuvo con Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, ahora brinda una entrevista donde contó cómo es que conoció a la salsera y llegó a ser parte de su staff de músicos en su época más gloriosa.

Bryan Torres conoce a Jefferson Farfán por Yahaira Plasencia

El músico contó que trabajaba en Latina como staff en las producciones, cuando un amigo le avisó que había una orquesta nueva y que necesitaban gente para su staff. Bryan Torres aceptó, ya que el trabajo sería por las noches y sería un ingreso adicional.

“Nos citan a una casa en el sur porque ese día era la presentación. Llego, ¿y quién crees que es la artista?: Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán. Ah voy a trabajar para ella y me dijeron ‘sí, necesitamos que a alguien que arme las cosas’”, recuerda el músico, quien también contó que fue la primera vez que conoció al futbolista.

“Ahí fue la primera vez que conocí a Jefferson Farfán, la primera vez que lo vi. Me quedé como que ‘dónde estoy, qué fue’ (en shock)”, cuenta el cantante, quien, estando en el canal de televisión, estudió comunicación audiovisual y ahora se le abría camino en la música, por lo que decidió probar suerte, aunque una cosa era la música urbana y otra la salsa.

Torres recuerda que empezó como parte del staff de ayudantes de músico de la orquesta de Yahaira Plasencia, pero, tres meses después y debido a cambios internos que se dieron, la cantante pidió a su productor que prepare un nuevo equipo y formato y fue ahí que el cantante pasó a formar parte de la agrupación como músico.

“Tuve que renunciar al canal porque viajaba por todos lados, Yahaira estaba pegada al cielo. (Cuando era pareja con Jefferson Farfán). Sí, era un boom, olvídate. Era candela, no dormía, de lunes a lunes, viajes, y estar pidiendo permiso al canal era mucho”, comenta Bryan Torres y es así cómo formó parte de la agrupación de la popular ‘Reina del Totó’.

Por trabajar con Yahaira Plasencia se separa de su expareja

Bryan Torres reveló que no fue fácil renunciar al canal, ya que, para ese entonces, él tenía una relación con la madre de su hija mayor que tiene actualmente 9 años. Estando en Latina él tenía todos los beneficios, ya que estaba en planilla, pero la música era su pasión y decidió dejarlo todo para trabajar con Yahaira Plasencia, aunque sabía que podía resultar como no.

Bryan Torres recuerda que renunció a Latina por trabajar con Yahaira Plasencia. (Video: Youtube BackStagePeru).

“Me decidí, renuncié al canal. La mamá de mi hija me dijo: ‘qué estás haciendo’. Ahí fue donde se da la separación con ella, pero en buenos términos, pero a ella no le gusta el ambiente de la noche”, explicó Torres.

En otro momento, el cantante no dudó en elogiar a la cantante, afirmando que siempre le estará agradecido por la oportunidad que le dio para incursionar en la música y creer en su talento.

“A Yahaira siempre le voy a estar agradecido, me apoyó bastante, creo que Dios abrió puertas, la utilizó a ella y hoy en día, si sigo en el género de la salsa, es por ella, porque confió en mi talento. Es una excelente persona. Trabajé con ella durante unos 3 o 4 años. He pasado tantas cosas con ella”, comentó.

Torres reveló que gracias a Yahaira Plasencia es que conoció muchos lugares del Perú porque viajaban siempre, pero también contó que tuvieron sus discusiones y que llegaron muchas veces a no hablarse.

Bryan Torres reconoce y agradece a Yahaira Plasencia por darle una oportunidad en la música. (Video: Youtube BackStagePeru).

¿Por qué Bryan Torres se alejó de Yahaira Plasencia?

Bryan Torres contó que todo se dio por la pandemia y cuando Yahaira Plasencia se fue con Jefferson Farfán a Rusia, cuando se terminó alejando de la cantante. Además, recordó que fue la música lo último en activarse después de las restricciones.

“Se fue a Rusia, perdimos el contacto por todo lo que estaba pasando (pandemia). Luego nos enteramos por la prensa que Yahaira estaba de regreso, pero no sé en qué momento se murió todo. Nunca llegamos a conversar hasta el día de hoy”, dijo Torres.

La expareja de Samahara Lobatón contó que, cuando lo llamaron, él había aceptado trabajar con Jefferson Farfán y, debido a la pandemia, tenía miedo que todo se vuelva a restringir y decidió tener algo más seguro con el futbolista, además que implicaba no salir mucho a la calle.

“Jefferson me propone trabajar, aparte no se podía salir, acepté trabajar con él, dejé la música. Fue así como se dio, hasta el día de hoy no he vuelto a ver a Yahaira. Quisiera (conversar con ella). No la he visto, claro, la veo en el TikTok, en todos lados, tiene un programa de televisión ahorita”, cuenta.

Bryan Torres cuenta por qué se alejó de Yahaira Plasencia. (Video: Youtube BackStagePeru).

El músico también se pronunció sobre las críticas que la cantante puede tener al ser mediática y afirmó que Plasencia es una persona bastante trabajadora que solo busca sacar adelante a su familia.