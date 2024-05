Trámite de visa para México se convierte en pesadilla: Peruanos denuncian maltratos en embajada

Exteriores de la embajada de México en Lima.

Los peruanos necesitarán visa obligatoria para ingresar a México desde este lunes 6 de mayo, sin embargo, el trámite para obtener este documento migratorio ha provocado el malestar y la indignación de varios ciudadanos.

Desde los exteriores de la Embajada de México en Perú, ubicada en el distrito de San Isidro, son muchos los reclamos relacionados a la gestiones para conseguir la visa mexicana.

Entre ellos, denuncian que, pese a las intenciones que tienen por empezar las diligencias con anticipación, recién les programan la cita para realizar el trámite a partir de la quincena de junio, perjudicando sus planes al ya tener los pasajes comprados para visitar al país azteca dentro de un par de semanas.

Asimismo, los asistentes manifestaron a la prensa que los canales de comunicación, tales como su portal web, teléfono, entre otros, se encuentran inoperativos, por lo que se deben acercar hasta la sede de la institución para hacer sus consultas.

“Me han bloqueado la página para sacar cita. Mi viaje es este 16 de mayo y me han dado cita para el 17 de junio. No es justo, yo ya tengo todos los documentos para presentarlos. Al insistir en la página para que me den otra cita, me han bloqueado. Nadie se pronuncia, nadie nos facilita el error de la embajada”, declaró una mujer a Exitosa Noticias.

“Uno presenta todo lo que nos piden, pero al final te mandan (programan la cita) para cuando a ellos les da la gana. Nos están perjudicando, encima, las aerolíneas nos quieren cobrar penalidad. Yo solo voy (a México) por paseo, por cuatro días y cinco noches”, agregó.

Menor de edad se queda sin visa

Otro caso particular que se difundió desde los exteriores del consulado mexicano fue el de una menor de edad, quien podría perderse el viaje de promoción del colegio, al no conseguir visa, pese a que toda su familia si fue aprobada para obtener una.

-Me siento indignada que no le hayan podido dar la visa a mi hija. Nos han pedido muchos documentos y hemos perdido cuatro días para traerlos. Todo hemos presentado, pero igual se la han negado”, declaró la madre de familia al mismo medio.

“Nos dicen que no puede viajar porque no va por negocio. Tiene 16 años, cómo va a ir por el negocio, también dicen que no tiene 18 mil soles en su cuenta, de dónde pues una criatura va a tener eso. Ella se va de viaje de promoción, por eso le pido infinitamente al consulado del Perú que diga algo, que nos ayude, que nos apoye, porque somos varios los que estamos acá sin que nos digan nada”, continuó.

Residente mexicana no puede llevar a su madre

Por su parte, la residente mexicana Sandra Arrieta se mostró contrariada al no poder llevar a su madre a México por falta de cita para la visa. Según declaró para Exitosa, su progenitora se encuentra mal de salud y no hay quien la pueda atender acá en Lima.

“Totalmente indignada por el maltrato que estamos recibiendo todos los peruanos. En mi condición de residente mexicana, quiero llevar a mi mamá por cuestiones de salud porque acá nadie la puede ver. El día 11 es mi pasaje y me va a dar mucha pena no llevarla siendo el domingo el ‘Día de la madre’”, expresó.

“Llevo una semana viniendo todos los días desde las 8 de la mañana solicitando que se atienda mi caso, pero solo me dicen que espere. Llegan las 4 de la tarde y simplemente nos tiran la puerta y nos tratan mal. Necesitamos una respuesta, no nos pueden dejar solos”, aseveró.