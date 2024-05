Fiorella Retiz rompe en llanto al sentirse atacada en programa de Rafael Cardozo: “Son unos fracasados”. | Amor y Fuego.

Fiorella Retiz no se encuentra atravesando un buen momento en el programa que es conducido por Rafael Cardozo. Ella fue llamada para ser parte del panel de ‘L1 Max’; sin embargo, siente que sus propios compañeros la quieren minimizar al considerar que no conoce en profundidad todos los temas.

Recientemente, el programa ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes de las burlas que hacen otros panelistas contra la rubia. En el último programa, no dejaron de reírse de ella y hasta bromearon sobre cómo sucedió su ingreso a este espacio que se transmite vía redes sociales.

“Miren cómo ingresó Fiorella el día de hoy... no se cansa de gatear esta mujer”, le dicen. “Tengo un tatuaje de gato por algo, tengo un gato en la espalda”, intenta defenderse.

Fiorella Retiz sufrió una fuerte depresión. (Foto: Captura de Hablemos de Belleza)

Asimismo, ante las constantes molestias, ella le reclama a sus compañeros por poner en duda sus conocimientos sobre ciertos temas del mundo del fútbol. “Cuál es el problema de preguntar, todos son sabelotodos, yo quiero consultar, quiero preguntar”, dice indignada.

Fiorella Retiz rompió en llanto

Luego de vivir este incómodo momento, Fiorella Retiz publicó un extenso video en su cuenta de Instagram, donde le pidió algunos consejos a sus seguidores y expresó el profundo dolor que siente por las constantes burlas de las que es víctima en ‘L1 Max’.

“Yo solo les quiero decir algo, nunca se dejen pisotear por nadie, jamás, ni en el trabajo, ni en la familia, ni es las amistades y recuerden que las personas que buscan atacarte, hacerte sentir mal son unos fracasados y solo ven su reflejo de esa manera, no se sienten tan contentos con su vida que lo único que quieren es destruir la vida de los demás”, dijo.

Fiorella Retiz cuenta qué pasó con el papá de su hijo. (Foto: Captura de Instagram)

Asimismo, en todo momento, la rubia le decía a sus seguidores que ellos deben de pelear para proteger sus ideas, así otras personas quieran minimizarlos, ellos deben de sacar cara, por lo que consideran importante.

“Nunca, nunca se dejen pisotear y siempre peleen y digan las cosas de frente, después te vas a poder sentir mal porque eres un ser humano, pero jamás dejen que otra persona te pisotee, si algo te puedo decir es que peleen para que nunca pasen algo así”, concluyó la exreportera.

Fiorella Retiz y la depresión que sufrió por ampay

Fiorella Retiz contó que tras su polémico y escandaloso ampay que tuvo por Aldo Miyashiro, ella sufrió de depresión. Como se recuerda, el conductor de ‘La Banda del Chino’, estaba casado en ese momento con Érika Villalobos, por lo que fue tildada de amante.

“Pase una etapa de depresión, bien complicada, pase mucho tiempo encerrada en mi casa, yo no podía salir por la presión mediática que había (...) muchas veces tuve las ganas de ya no vivir, en un momento en que dije, ya no quiero vivir, me sentía tan mal que yo le decía a mi mamá, sabes que mamá, quédate tú con mi hijo que vas a hacer mejor mamá”, dijo.

Fiorella Retiz asegura que no sería amiga de Aldo Miyashiro. (Willax)

Para superar este mal momento, en el que ni siquiera podía salir en los programas de televisión para defenderse, su mamá tuvo que estar a su lado en todo momento.

“Felizmente, tuve a mi mamá que me sacó adelante, que me decía Fiorella levante de la cama, Fiorella ya va a pasar. Si hubiera estado sola con mi hijo si hubiera sido complicado para mí, creo que mi mamá ha sido la pieza fundamental para sacarme de la depresión y después vino la ayuda psicológica que me hizo entender, entrar en razón”, expresó en Magaly Medina.